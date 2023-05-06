«Ініціатива знову вислизає з рук росіян»: експерт про ситуацію на фронті

В той час як чутки про український весняний наступ циркулюють з великою швидкістю, на фронтах відносне затишшя (за виключенням Бахмуту та Мар’їнки). Питання в тому, чи рухається Україна, чи все ще вичікує слушного моменту для наступу, вважає фінський дослідник військової історії Еміль Кастехелмі, пише https://www.iltalehti.fi/

На його думку, російські війська, схоже, вичерпують свої сили й виснажені бойовими діями на сході України. Водночас Україна мириться з понесеними втратами та розбудовує нові можливості в міру того, як просуваються бойові дії. Крім того, країна отримала більше обладнання із Заходу.

«Але жодного західного танка чи штурмової машини ще не було помічено на лінії фронту», — додає він.

За оцінками Кастехелмі, найближчими тижнями, ймовірно, відбудеться серія невеликих розвідувальних атак у різних районах. За його словами, вони вже відбулися принаймні на Донецькому та Запорізькому фронтах. На Україну тиснуть, щоб вона здобула «велику перемогу», і саме тому найближчим часом можна очікувати на певні атаки.

«Зрештою, росія, як повідомляється, не зайняла жодного села протягом багатьох тижнів, і цілком можливо, що зараз ініціатива знову вислизає з російських рук, і залишається невідомим, чи зможе Україна перехопити її. Якщо підготовчі заходи будуть успішними і будуть виявлені чіткі слабкі місця росії, Україна може розпочати ширший наступ вже у травні. З іншого боку, стан підготовки українських військ і, наприклад, протиповітряної оборони точно не відомий, що ускладнює прогнозування можливого ширшого наступу», — вважає експерт.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, за добу, 5 травня, рф втратила в Україні 560 своїх військових, 7 танків та 14 дронів.

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