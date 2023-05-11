Колишній клуб Вернидуба та Григорчука попався на «договірняках» та втратив чемпіонський титул

Із серйозними проблемами зіткнувся у білорусі, де був затриманий силовиками тренер «Львова» Василь Хомутовський, чемпіон трьох останніх сезонів — солігорський «Шахтар».

Слідчий комітет республіки білорусь надав відомості про те, що по ходу чемпіонату-2022 серед команд вищої ліги керівництвом «гірників» було організовано договірні матчі, а також здійснювалося неправомірне фінансове стимулювання суперників. Таким чином було порушено дисциплінарне провадження, за підсумками якого контрольно-дисциплінарний комітет АБФФ прийняв рішення відібрати у «Шахтаря» чемпіонський титул за підсумками сезону-2022, позбавити 30 очок у сезоні-2023 та 20 балів у сезоні-2024 (незалежно від того, в якій лізі виступатиме команда), та оштрафувати на 370 тисяч білоруських рублів (понад 135 тисяч євро).

Крім санкцій, накладених на клуб, покарання отримали окремі футболісти. Зокрема, на рік був дискваліфікований, а також оштрафований на 11,1 тисячі білоруських рублів (близько 4 тисяч євро) ексгравець київського «Динамо» Микита Корзун, який у період з 2016-го по 2018 рік провів за «біло-синіх» 29 матчів у всіх турнірах та встиг стати чемпіоном України у сезоні-2015/2016.

Нагадаємо, що з клубом із Солігорська свого часу працювали українські фахівці — Юрій Вернидуб очолював «Шахтар» з листопада 2019-го по серпень 2020-го, а змінив його на посаді Роман Григорчук, ставши в підсумку з «гірниками» чемпіоном Білорусі та володарем Суперкубка країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Волині» та збірної білорусі Віталія Ланька засуджено на три роки за організацію договірних матчів.

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