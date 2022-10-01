Тренер футбольного клубу «Львів» затриманий у білорусі силовиками: йому загрожує до 7 років (відео)

Колишнього воротаря збірної Білорусі, а нині тренера голкіперів футбольного клубу «Львів» Василя Хомутовського затримано на батьківщині силовиками, повідомляє by.tribuna.com.

Як виявилося, 43-річний фахівець приїхав до білорусі на лікування. Відео із затриманням та допитом Хомутовського опублікували провладні Telegram-канали. На ньому він зізнається (не виключено, що під тиском та погрозами), що виходив на проїжджу частину під час опозиційних мітингів у 2020 році, і що здає свій котедж у білорусі за 60 тисяч євро посольству Угорщини. Ексголкіперу, в активі якого 26 матчів у воротарському светрі збірної білорусі, може загрожувати від 3 до 7 років позбавлення волі, штраф, арешт чи обмеження волі на той самий термін.

«Він поїхав до білорусі робити операцію на коліні, бо отримав травму на тренуванні, — цитує головного тренера „Львова“ Олега Дулуба Telegram-канал „Наша Ніва“. — Василь сам вирішив, що оперуватиме меніск на батьківщині. Він не мав жодних побоювань, що приїзд до білорусі може для нього погано закінчитися, все було спокійно. Незабаром він мав приєднатися до нашого клубу».

Білоруський фонд спортивної солідарності та деякі атлети країни вже рішуче засудили затримання колишнього воротаря збірної країни, який, до речі, був одним із підписантів листа за чесні вибори та у жовтні 2020-го був оштрафований за участь в акції протесту.

«Картопляна» імперія завдала неприємного і низького удару, забравши у свої криваві лапи одного з нас, — заявив білоруський самбіст Степан Попов. — Він не боявся з'являтися у своїй країні, бо розумів, що це їм соромно дивитися у його чесні очі".

Зазначимо, що в роки кар'єри Василь Хомутовський виступав за клуби білорусі, Німеччини, росії, України та Румунії. Зокрема, у нашому чемпіонаті він грав за «Металіст» та «Таврію». У колекції нагород воротаря — чемпіонський титул на батьківщині, а також повний комплект медалей (при цьому два «золота») чемпіонату Румунії та національний Кубок. 2017 року він працював у тренерському штабі Дулуба в одеському «Чорноморці», а з січня 2022-го тренував воротарів «Львова».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що двоє спортсменів відмовилися повертатися до білорусі.

Фото ФК «Львів»

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram