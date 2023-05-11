Мстять цивільним: окупанти потужно обстріляли Слов'янськ та Торецьк (фото, відео)

Окупанти продовжують обстрілювати Україну. Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема, по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Також обстрілів зазнало місто Торецьк.

Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Нажаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби ворог здійснив понад 30 атак на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Тривають бої у місті Бахмут. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Ступочки. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав.

«Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками було знищено 7 ворожих БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу для початку контрнаступу — ЗСУ очікують на доставку обіцяної військової допомоги.

Фото: Генштаб ЗСУ

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