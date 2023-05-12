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Погода

Негайно всі на дачу: синоптики попередили про скоре потепління

8:20 12 травня 2023
Лійка та гумові чоботи

Схоже, попередження синоптиків про закінчення «параду заморозків» починає здійснюватись, і найближчикими днями на українців чекає майже літня погода.

«Заморозки — тю-тю! Вже не буде! Починається потепління. Не хочеться далі нічого й писати», — іронізує на сторінці у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, погоду у найближчі дні визначатиме антициклон, тому в більшості областей України істотних опадів не передбачаються. У той же час Наталка Діденко допускає, що «хвіст» атмосферного фронту зачепить невеликими дощами північний схід та північ.

Фото Наталки Діденко

У п`ятницю, 12 травня, у більшості областей України протягом дня температура повітря становитиме +15+20 градусів. У Києві також поступово теплішає — до +19 і вище.

«З чистою совістю висаджуємо все, що запланували, і квіточки в горщиках можуть нормально вже ночувати, у комфорті», — рекомендує синоптикиня.

Суттєве підвищення температури прогонозує й «Метеопрог».

Фото Метеопрог

З оптимізмом дивляться у майбутнє й автори прогнозів погоди Gismeteo — при цьому висота «підскоків» температури повітря, на їхню думку, буде дещо нижчою.

Фото Гісметео

Тож, як писали «ФАКТИ», саме час зайнятись важливими роботами на дачі — підживити огірки чи дати необхідні добрива перцям або томатам — вони гарантовано відразу почнуть дякувати вам щедрим урожаєм.

Фото Pixabay

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