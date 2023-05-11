Кінець параду заморозків: де в Україні у вихідні потеплішає до +22

Холодна погода, яка встановилася в Україні на початку травня невдовзі зміниться потеплінням — нинишня ніч, схоже, завершила «парад заморозків».

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у неділю, 14 травня в Україні у більшості регіонів потеплішає до +17+22 градусів.

Фото Наталки Діденко

Вдень у четвер, 11 травня, у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині та на заході — без істотних опадів.

У Києві 11 травня температура повітря вдень підніметься до +15 градусів.

«Завершення тижня — п'ятниця, субота, неділя — відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години», — прогнозує синоптикиня.

Ось таку погодну картину на найближчі дні «малює» Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 11 травня

Прогноз погоди на 12 травня

Прогноз погоди на 13 травня

Прогноз погоди на 14 травня

Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що після аномально холодної для травня погоди з 6 по 10 травня температура повітря поступово збільшуватиметься з 11−12 травня. Але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня.

Фото Pixabay

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