Кінець параду заморозків: де в Україні у вихідні потеплішає до +22
Холодна погода, яка встановилася в Україні на початку травня невдовзі зміниться потеплінням — нинишня ніч, схоже, завершила «парад заморозків».
За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у неділю, 14 травня в Україні у більшості регіонів потеплішає до +17+22 градусів.
Вдень у четвер, 11 травня, у східних областях, місцями у центральних та на півночі хмарність та вологість збільшаться, пройдуть невеликі, на сході помірні, дощі. У південній частині та на заході — без істотних опадів.
У Києві 11 травня температура повітря вдень підніметься до +15 градусів.
«Завершення тижня — п'ятниця, субота, неділя — відзначиться припиненням заморозків та відчутним потеплінням у денні години», — прогнозує синоптикиня.
Ось таку погодну картину на найближчі дні «малює» Укргідрометцентр.
Раніше синоптик Ігор Кібальчич прогнозував, що після аномально холодної для травня погоди з 6 по 10 травня температура повітря поступово збільшуватиметься з 11−12 травня. Але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня.
Фото Pixabay110
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