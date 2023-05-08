Підлийте це під огірки: вони просто вибухнуть від радості і скоро дадуть вам величезний урожай (відео)

Огірки вирощують майже всі люди, які мають присадибну ділянку або дачу. Щоб досягти гарних врожаїв, часто застосовують різні аптечні препарати, розрекламовані засоби з магазину. Але нічого немає краще за природні підгодівлі, які не шкодять рослинам й дають хороший результат.

Автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують підживлення, яке приємно здивує навіть досвідчених городників.

Для його приготування потрібні лише три інгредієнти — вода, морська сіль та йод.

Готується розчин так: чайну ложку морської солі розвести трьома літрами води, додати кілька крапель йоду та перемішати.

Потім склянку маточного розчину розводити у трьох літрах води та поливати рослини під корінь.

Раніше ми розповідали, як приготувати підживлення з кунжуту та льону.

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