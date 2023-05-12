Герой бойовиків вперше зізнався, що восьмий рік веде боротьбу з раком

Популярний голлівудський актор Дольф Лундгрен зізнався, що протягом останніх восьми років бореться з раком. Першу пухлину в нього виявили у 2015 році. Була уражена одна з нирок. Пухлину видалили. Однак смертельно небезпечна хвороба повернулася.

Про свої проблеми зі здоров'ям 65-річний герой бойовиків розповів у подробицях під час інтерв'ю, яке він дав на YouTube-каналі In Depth With Graham Bensinger.

Після першої операції Лундгрен протягом п'яти років кожні шість місяців проходив обстеження. «Це були спокійні п'ять років», — додав він. Здавалося, хвороба залишила його в спокої.

Однак 2020 року під час чергового обстеження в нього несподівано виявили шість нових пухлин у тій самій ділянці. Лікар сказав, що одна з них занадто велика для видалення, і призначив системне лікування.

Восени 2021 року Дольф приїхав до Лондона на зйомки продовжень «Аквамена» і «Нестримних». Його знову обстежили й виявили ще більше новоутворень.

«Усе виявилося набагато гірше, ніж ми думали. Лікар почав говорити про всі ці різні пухлини, наприклад, у легенях, шлунку, хребті — за межами нирок. Він сказав, що мені, ймовірно, слід узяти перерву і почати проводити більше часу з родиною. Я запитав його, як він думає, скільки мені залишилося. Він сказав — два або три роки, але з його голосу було зрозуміло, що менше», — згадує зірка «Роккі IV».

Лундгрен прийняв правильне рішення — звернутися до іншого онколога. Новий лікар дійшов висновку, що колишнє лікування було призначено з урахуванням того, що уражені нирки. Однак рак мутував, що не було враховано. Він вніс корективи. Стали лікувати рак легенів.

«У 2022 році ми, по суті, спостерігали за тим, як нові ліки роблять свою справу. У підсумку пухлини зменшилися приблизно на 90%. Зараз я перебуваю в процесі видалення рубцевої тканини, що залишилася. Сподіваюся, коли всі пухлини видалять, ракової активності не залишиться. Я продовжу приймати ліки, які будуть пригнічувати все інше. Ось такий прогноз», — додав Дольф Лундгрен.

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