Усик із США обізвав Ф'юрі алкоголіком (відео)

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBO та WBA Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), який після перемоги над Ентоні Джошуа невдовзі повернувся в Україну, а зараз перебуває на західному узбережжі США, потихеньку підігріває інтерес до майбутнього супербою за титул абсолютного чемпіона з володарем поясу WBC Тайсоном Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия).

Український суперваговик, залишаючи автограф на спортивному снаряді в одному з боксерських залів Каліфорнії, промовив на камеру: «Тайсон Ф'юрі, ти — борачо (Boracho — мексиканське слівце для опису пияки, щось на кшталт „синяк“, „хрон“ або „алкоголік“) — Авт.)!»

Інтерв'юер нагадав українцю, що Циганський король образливо назвав його «середньваговиком», при цьому запевнивши Олександра, що для нього це буде «найлегший бій у кар'єрі», і він «дасть Ф'юрі урок боксу».

Як відомо, непереможний британець Тайсон Ф'юрі неодноразово потрапляв у скандальні ситуації, часто в п'яному стані. Наприклад, недавно Циганський король, перебуваючи напідпитку, погнався в Каннах за таксистом.

Нагадаємо, що Олександр Усик нещодавно став амбасадором платформи United 24 і під час перебування в Америці провів благодійний вечір, зібравши кошти для України. Крім того, фонд боксера Usyk Foundation повідомив, що купив у Європі 15 різних автомобілів, 10 з яких уже в Україні. Також ведуться переговори для придбання ще 20 авто для наших воїнів.

До речі, під час перебування у США Усик познайомився зі знаменитим кіноактором Дольфом Лундгреном. Про це легенда Голлівуду розповів на своїй сторінці в Instagram.

«Під час обіду в Беверлі-Хіллз з чемпіоном світу з боксу у важкій вазі Олександром Усиком, який має три з чотирьох титулів чемпіона світу після перемоги над Джошуа у вересні цього року, — написав Дольф Лундгрен. — Хороший хлопець і чудовий боєць, який фактично повернувся до Києва після вторгнення, щоб приєднатися до Збройних Сил України Жорсткий товариш зі зброї для «Нестримних 5».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що менеджер Олександра Усика зробив сумнівний комплімент Тайсону Фьюрі.

Фото Instagram

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