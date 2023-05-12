Потужна пожежа у Підмосков’ї: горять склади неподалік ТЕЦ

У росії чим далі, тим частіше палають різні об`єкти. Так, нещодавно безпілотник вдарив по нафтобазі у Краснодарському краї, де загорівся резервуар з паливом.

З пожежі почався й ранок п'ятниці, 12 травня, у підмосковному Дзержинську. Там спалахнули складські приміщення на вулиці Садовій неподалік від ТЕЦ. Російські ЗМІ пишуть, що чорний дим від пожежі у Дзержинському видно за кілька кілометрів від місця займання.

Також є версія, що стався спалах на підприємстві з переробки вторинних ресурсів.

Спочатку повідомили, що це нібито горять шини на складі на вулиці Садова на площі 30 квадратних метрів. Втім, розЗМІ стверджують, що площа пожежі складає до 2,5 тисяч квадратних метрів.

Нагадаємо, що наприкінці квітня потужна пожежа виникла в тимчасово окупованому Криму, де на нафтобазу в Севастополі прилетів український БПЛА.

Фото з мережі

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