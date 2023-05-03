У росії «невідомий» безпілотник підпалив ще одну нафтобазу (фото, відео)

Невдовзі після атаки на нафтобазу окупантів у тимчасово окупованому Севастополі наприкінці квітня, виникла пожежа на території російського селища Волна Краснодарського краю — на території нафтобази спалахнув резервуар з паливом.

Як пише «База», перед пожежею очевидці чули вибух. За попередніми даними, це була атака безпілотника.

РосЗМІ пишуть, що пожежі присвоєно найвищий ранг складності, площа займання досягла 1200 «квадратів».

У мережу викладають багато фото і відео «запального» ранку в росії.

Також повідомляється, що українські безпілотники вночі 3 травня атакували військовий аеродром у Брянській області. Росіяни стверджують, що з п'яти БПЛА дві були знищені зі стрілецької зброї, ще дві вибухнули на території аеродрому, один безпілотник виявлений не був. В результаті атаки «невеликі пошкодження отримав Ан-124, що не експлуатується».

Російські ТГ-канали також пишуть, що українські безпілотники атакували цей регіон і 2 травня. Стверджується, що один із них був збитий засобами РЕБ при спробі атакувати електропідстанцію села Реп'яхівка та впав на огорожу електропідстанції. Також стверджується, що ще один БПЛА скинув вибуховий пристрій на чоловіка, який будує захисні споруди. А ввечері 2 травня троє безпілотників ЗСУ скинули вибухові пристрої неподалік села Середа. Стверджується, що внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Також у Брянській області напередодні одразу три вибухи прогриміли на залізничних коліях неподалік станції Сніжецька. Це сталося в момент проходження вантажного складу, що прямував з Брянська на Карачов. Стверджується, що з рейок зійшло близько 20 вагонів.

Кажуть, що стався витік, ймовірно, сірки та селітри.

Нагадаємо, що тимчасово окупований Севастополь був атакований дронами і 1 травня. Місцева «влада» заявляла про «відбиття атаки на зовнішньому рейді», проте на фото було зафіксовано дим біля берега.

Також цього дня невідомі диверсанти у Брянській області пустили під укіс потяг із нафтопродуктами для російських окупаційних військ.

Фото — скріншот

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