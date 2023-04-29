37.36 / 37.93 40.87 / 41.66
Київ: +6
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Український безпілотник підірвав резервуар із паливом у Севастополі (відео)

8:42 29 квітня 2023
Пожежа у Севастополі

Вночі в тимчасово окупованому росією Севастополі знову було гучно — так звана «влада» повідомила про чергову атаку українських безпілотників.

«Губернатор» Михайло Развожаєв повідомив, що в районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта горів резервуар з паливом, заявивши, що це, за попередньою інформацією, сталося «через потрапляння БПЛА». Вогонь охопив площу близько 1000 кв м, пожежі надано 4 клас.

У мережі з'явилося багато фото та відео наслідків «прильоту».

 

 

 

Нагадаємо, що нещодавно неподалік столиці росії біля міста Ногінська в лісі виявили триметровий безпілотник з вибухівкою. Його знайшла місцева мешканка.

Фото з мережі

879

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Бріджит Фонда із сином Олівером та його подружкою

«Віддаю перевагу спокійному життю»: зірка 90-х, яка змінилася до невпізнання, не бажає повертатися до Голлівуду

Кліщ

Головне — не відірвати головку: як правильно і без болі витягнути кліща з тіла людини (відео 13+)

Patriot

Ліки від «Кинджалів» та «Іскандерів»: як Україна закриє небо

Затемнення

Життя яких знаків зодіаку назавжди зміниться після затемнення Великої мутації 5 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту