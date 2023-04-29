Український безпілотник підірвав резервуар із паливом у Севастополі (відео)

Вночі в тимчасово окупованому росією Севастополі знову було гучно — так звана «влада» повідомила про чергову атаку українських безпілотників.

«Губернатор» Михайло Развожаєв повідомив, що в районі вулиці братів Манганарі у мікрорайоні Козача Бухта горів резервуар з паливом, заявивши, що це, за попередньою інформацією, сталося «через потрапляння БПЛА». Вогонь охопив площу близько 1000 кв м, пожежі надано 4 клас.

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У мережі з'явилося багато фото та відео наслідків «прильоту».

Нагадаємо, що нещодавно неподалік столиці росії біля міста Ногінська в лісі виявили триметровий безпілотник з вибухівкою. Його знайшла місцева мешканка.

Фото з мережі

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