ЗСУ та «диверстантів» вирішили не звинувачувати: у Криму розбився гелікоптер окупантів

У п'ятницю, 12 травня, у Криму розбився російський військовий гелікоптер. Місцеві ЗМІ повідомляють, що Мі-28 виконував тренувальний політ. Зброї та боєприпасів на борту нібито не було. Внаслідок авіакатастрофи обидва пілоти загинули.

Вертоліт розбився о 15:42, стверджує міноборони росії. Сталося це у районі Джанкоя. Точна причина встановлюється.

За офіційними даними, гелікоптер розбився через технічну несправність.

Цього разу москва чомусь не стала звинувачувати ЗСУ та диверсантів у загибелі пілотів та гелікоптера. Останнім часом будь-які аварії, вибухи, пожежі у росії пояснюють атаками українських дронів.

Україна послідовно заперечує свою причетність до всіх подібних НП. Керівництво нашої країни наголошує, що ЗСУ та спецслужби завдають ударів по ворогові лише на українській території.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України знищили 308 літаків та 294 гелікоптери російських загарбників. А втрати особового складу ворога наближаються до 200 тисяч.

338

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram