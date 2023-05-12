Протягом доби в Україні ліквідовано 750 окупантів, 9 дронів і 15 артсистем ворога, — Генштаб ЗСУ

Розпочалася чотириста сорок третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Слов'янськ, Костянтинівка та Запоріжжя. Зафіксовано 59 ворожих авіаційних ударів та 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як зазначає у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито 44 атаки ворога. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.

Завдяки потужним ударам українських бійців російський ворог за добу втратив 750 військових вбитими. Також захисники України знищили 5 танків, 8 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 2 РСЗВ та 2 засоби ППО. Були збиті 9 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Також знищені 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.

Фото Генштабу

Нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступу ЗСУ треба ще зачекати — не все необхідне озброєння надійшло підрозділам Сил оборони.

Тим часом міністр оборони Великобританії Бен Воллес офіційно заявив про те, що Лондон передає Києву крилаті ракети Storm Shadow. Радіус дії цих ракет становить майже 300 км.

Фото Генштабу ЗСУ

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