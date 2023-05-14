Нічна атака ворога по Україні: ППО збили 25 дронів та 3 крилаті ракети

В ніч проти 14 травня російські окупанти знов атакували Україну з різних напрямків, але наша ППО потужно відпрацювала по їхніх крилатих ракетах та дронах.

Про результати роботи захисників розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що ворог запускав ударні дрони «Shahed-136/131» з різних напрямків. Зокрема окупанти здійснювали запуски ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі, а також крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Протягом ночі наша ППО знищила три крилаті ракети та 25 безпілотників, серед яких: 18 ударних дронів типу «Shahed-136/131»; один ударний БпЛА типу «Ланцет»; два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10»; чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється; три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

«Протягом доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація Повітряних Сил здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття», — додали захисники.

Також уточняється, що минулої ночі в Україні двічі лунала масштабна повітряна тривога.

Близько 5 ранку, голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив про вибухи в регіоні. Як пізніше з'ясувалось, внаслідок «прильоту» крилатих ракет було зруйновано 2 та пошкоджено 12 дачних будинків.

Окупанти також поцілили й по Харкову. На жаль, є влучання в інфраструктурний об'єкт. Ніхто з цивільних не постраждав, повідомив мер міста Ігор Терехов.



Крім того, вночі відбулась сьома повітряна атака на столицю з початку травня. Як відзначили в КМВА, за попередньою інформацією війська рф запустили в повітряний простір навколо Києва дрони-розвідники для виявлення позицій нашої ППО.

«Усі БПЛА, які рухалися у напрямку Києва, були знищені на далеких підступах», — додали в адміністрації.

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони знищили понад 20 артсистем, 31 дрон та 620 російських окупантів. Загалом ворог втратив в Україні вже майже 200 тисяч своїх військових.

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