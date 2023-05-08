І це було не пряме влучання: Кличко показав наслідки атаки на Київ (фото)

Мер міста Київ Віталій Кличко побував в одному з будинків, на який сьогодні, 8 травня, під час чергової російської масованої атаки впали уламки збитого дрона. Він оглянув багатоповерхівку у Святошинському районі та розповів про наслідки.

Про це мер повідомив в офіційному Telegram-каналі КМДА.

Так, за даними Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоповерхівку вона зазнала значних пошкоджень. У деяких квартирах немає стін, що можна побачити на опублікованих ним фотографіях. Показане вражає, особливо з врахуванням того факту, що це було не прямо попадання, а лише уламки збитого дрона.

У цьому ж будинку поранення отримали троє людей, а всього через атаку росіян постраждали п’ятеро наших громадян.

«Двох постраждалих госпіталізували, одного з них прооперували. Лікарі кажуть, що загрози для життя немає», — зазначив очільник міста та додав, що міська влада надасть необхідну допомогу постраждалим та оперативно, після висновків спеціальної комісії, відновить пошкоджене житло.

Нагадаємо, в ніч проти 8 травня країна-агресор завдала масованої атаки безпілотниками та ракетами. Зокрема, лише на Київ було випущено 35 дронів-камікадзе. Втім, наші воїни вкотре довели свою майстерність та знищили всі до одного ворожі літальні апарати. Але уламки деяких дронів після збиття впали на місто і завдали шкоди.

Між тим, під час нічної атаки у столиці бачили, як з даху однієї з багатоповерхівок подавались сигнали за допомогою ліхтаря. Наразі невідомо, що саме це було.

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