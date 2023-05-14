Понад 20 артсистем, 31 дрон та 620 вбитих окупантів: у Генштабі назвали втрати ворога за добу

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА «Shahed-136/131». За уточненою інформацією, 18 з 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб, повідомили у Генштабі.

Загалом противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 79 авіаційних ударів та здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області є загиблі та поранені, у тому числі діти. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено 4 багатоповерхівки та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь на атаки ворога авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та 4 удари по ворожих зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками збито 3 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10», знищено 2 розвідувальних дрони типу «Zala», 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет» та ще 5 дронів невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, реактивну систему залпового вогню на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Завдяки умілим діям українських військових, ворог за добу втратив:

- особового складу — 198 880 (+620) осіб,

- танків — 3756 (+5) од,

- бойових броньованих машин- 7325 (+18) од,

- артилерійських систем — 3116 (+21) од,

- РСЗВ — 562 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2696 (+31),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6018 (+7) од,

- спеціальної техніки — 404 (+2).

Як зазначають військові експерти, за допомогою західного озброєння і зростаючого досвіду українська протиповітряна оборона досягла значних успіхів за останні 14 місяців, врятувавши інфраструктуру та людські життя.

Якщо наприкінці 2022 року українські Сили ППО перехоплювали близько 80% російських крилатих ракет, то зараз ця цифра наближається до 90%. А оборонні системи навколо Києва перехопили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня. Крім того, над Києвом збили гіперзвукову російську ракету Х-47 «Кинджал».

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram