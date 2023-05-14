Пожежу гасили всю ніч: з’явились фото та відео наслідків обстрілу Тернополя

В ніч на 14 травня під час атаки росіян на Україну постраждало місто Тернопіль, де від влучань уламків ракет почалася масштабна пожежа.

Вогонь гасили 80 рятувальників протягом ночі, повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.





«Дякую нашим рятувальникам, які усю ніч гасили пожежу після рашистських обстрілів. До робіт було залучено 18 одиниць техніки та понад 80 осіб особового складу», — розповів він.

Своєю чергою, в МВС України уточнили, що близько 22:35 ворог завдав ракетного удару по місту Тернопіль. Відбулося влучання уламків ракети в складські приміщення, що і призвело до пожежі.







Підрозділам ДСНС України у Тернопільській області вдалося ліквідувати займання. Двоє людей отримали поранення, їм надається вся необхідна медична допомога.

На жаль, близько 05:00 місто було вдруге атаковане ворогом. У результаті вибухів, імовірно від уламків ракети, були пошкоджені цивільні будівлі та автомобілі. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, протягом ночі наша ППО знищила три крилаті ракети та 25 безпілотників, серед яких 18 ударних іранських дронів-камікадзе, один ударний БпЛА типу «Ланцет», два БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та чотири БпЛА, тип яких наразі уточнюється.

Крім того, збиті три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

А минулої доби Сили оборони знищили 31 дрон росіян та ліквідували 620 окупантів.

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