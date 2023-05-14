Гроші дуже близько: хто має гарні шанси розбагатіти у травні

Астрологи стверджують, що саме травень може стати переламним для багатьох представників знаків Зодіака, і вони нарешті отримають належну винагороду за всі попередні старання. Важливо лише вчасно розпізнати знаки долі та скористатися можливістю, зазначає видання Мета.

Якими ж будуть фінансові перспективи кожного зі знаків Зодіакального кола?

Овен

Фінансовий потоки не вичерпаються, але й бурхливіше текти у ваш бік не стануть. І хоча на вас очікує досить стабільна ситуація з грошима, але все ж до кінця місяця можливі несподівані витрати. Тож астрологи настійливо рекомендують відкласти великі покупки бодай до літа.

Телець

На вас, як із рогу достатку, обрушаться гроші, удача і просто космічне везіння. Бажано лише не втрачати голову через несподіване щастя, і відразу ж вигідно інвестувати. Так ви зможете забезпечити безбідне майбутнє.

Близнюки

У вас почнеться бурхливе кар'єрне зростання, яке в перспективі обернеться фінансовим благополуччям. Але загалом очікувати стрімкого прориву до кінця місяця не варто, щоб не засмучуватися нездійсненими надіями.

Рак

Уже до середини травня ви відчуєте подих грошового вітру, потік якого буде тільки посилюватися. В останній день місяця можливі вигідні пропозиції від партнерів по бізнесу або давніх знайомих. Не поспішайте відмовлятися від їхніх навіть найабсурдніших ідей, оскільки деякі з них здатні принести вам непогану вигоду.

Лев

Вогняним Левам можна вже зараз готуватися до великого шопінгу і нечуваних витрат. На них обрушиться цілий статок, який не вийде витратити за роки. Це може бути несподівана спадщина від далекого родича або ж великий виграш у лотерею.

Діва

На жаль, Фортуна тимчасово відвернеться від вас і справлятися з викликами долі доведеться самотужки. Але не варто впадати у відчай, оскільки це всього лише ще одне випробування на міцність, після якого почнеться біла смуга.

Терези

Настав час затягнути паски, щоб не опинитися біля розбитого корита. Проявіть свідомість і витрачайте зароблене тільки на те, що справді вам необхідно, а кожну зекономлену копійку відкладайте на купівлю власного житла.

Скорпіон

Ви занадто сильно захоплюєтеся несуттєвими речами, тому гроші витікають з вашого життя, мов крізь пальці. Виправити ситуацію можна старанною роботою над собою і виправленням допущених помилок.

Стрілець

Якщо на початку місяця вогняна стихія підтримувала вас і спрямовувала в бік великих заробітків і перспектив, то вже в середині травня ситуація кардинально зміниться. Астрологи просять подумати тричі перед інвестуванням, адже всі вкладення виявляться провальними.

Козеріг

Ваша наполегливість і наполегливий рух до власної мети дадуть плоди — керівництво гідно оцінить докладені зусилля і з великою ймовірністю задумається над підвищенням окладу. Якщо цього не станеться, тоді наберіться сміливості і поговоріть про це з начальством відкрито. У будь-якому разі, Фортуна підтримає вас і ваше прагнення більше заробляти, тому не соромтеся вимагати гідної оплати своєї праці.

Водолій

У середині місяця ви балансуватимете між прірвою і вершиною успіху. Подібний шторм триватиме приблизно до 20 травня, після чого почнеться період благополуччя і душевної рівноваги. Нечуваних грошових перспектив місяць не принесе, але принаймні ви не опуститеся на дно.

Риби

Можливо, ви давно переросли своє маленьке озеро і готові до переїзду в океан пригод. І якщо вам вдасться зробити це правильно, вже до кінця поточного місяця до вас притягнуться гроші й цікаві можливості.

Нагадаємо, що неділя, 14 травня, може завдати фінансових труднощів Дівам, а Близнюкам, навпаки, зірки обіцяють грошові надходження та цінні подарунки.

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