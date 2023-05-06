Точно дзвенітиме у гаманці: Анжела Перл розповіла, у кого зі знаків зодіаку є гарні шанси розбагатіти у травні

Травень, в якому є дуже сильні за своєю енергетикою дні, багато позитиву та матеріальний прибуток чекає на три знаки зодіакального кола. Так вважає астрологиня Анжела Перл, передає «Фокус».



Терези

Для Терезів травень 2023 буде дуже грошовим та прибутковим.

З 5 травня Місячне затемнення буде у вашому другому домі (фінансів та доходів). Тому тема багатства буде основною в цей період. Може змінитися сума грошей, яку ви заробляєте. Якщо у вас є бізнес, він також може зазнати змін.

8 травня Венера увійде в десятий дім гороскопа. Як відомо, це дім карʼєри та досягнень, як і Венера. Очікується хороший прибуток, а, можливо, навіть службовий роман.

Водолій

У травні Водоліїв очікує полегшення та свобода. Закінчаться токсичні стосунки (якщо вони є), ви звільнитесь з роботи, яка не приносила хорошого заробітку, тому на вас точно чекають зміни на краще.

8 травня Венера входить у ваш шостий дім: ви отримаєте гроші та почуєте хороші новини щодо роботи. Можливо, Водолії познайомляться з кимось на роботі.

Риби

Наприкінці весни 2023 Риби відчуватимуть значні зміни в житті. Ваше оточення сильно змінюватиметься: частина людей «відсіється», проте зʼявляться нові знайомі та друзі.

Також Риб чекає переїзд, юридичні справи та знайомства з іноземцями. Ви настільки поєднані зі Всесвітом, що можете реалізувати практично всі задумані плани.

8 травня Венера входить в пʼятий дім гороскопа. А це дім любові, достатку та багатства. Тому з цього часу на Риб точно чекає матеріальний достаток.

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