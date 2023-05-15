Колишній «Холостяк» Макацарія зізнався, що стане батьком і показав вагітну дружину

Головний герой українського шоу «Холостяк» (шостий сезон) Іраклій Макацарія, який минулого року попрощався зі статусом холостяка, повідомив, що вперше стане батьком. Його дружина, модель та лікарка Ліза Чічуа, вагітна первістком.

Цією радісною новиною пара поділилася у своїх соцмережах у День матері. Вони розмістили промовисті світлини, на яких можна побачити помітно округлений живіт Лізи.

«Нас троє», — лаконічно підписали кадри закохані.

Представники українського шоу-бізнесу активно вітають Макацарію.

Тим часом свою вагітність розсекретила 14 травня ще одна зірка — Алла Костромічева.

«Ми благословенні другою дитиною. З днем матері! Я зроблю все можливе, щоб ти народився у найкращому світі», — написала вона в Instagram.

Як писали «ФАКТИ», раніше супермодель Алла Костромічова зібрала велику допомогу для України.

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