Колишній «Холостяк» Іраклі Макацарія зіграв розкішне весілля у Грузії

Головний герой українського шоу «Холостяк» (шостий сезон) Іраклій Макацарія попрощався зі статусом холостяка. 36-річний грузинський продюсер, бізнесмен узяв шлюб з 20-річною красунею Лізою Чічуа. Розкішне весілля відбулося у Грузії. Молодята провели красиву церемонію розпису, а також повінчалися. Фото та відео розкішного весілля з'явилися у мережі.

Наречена змінила кілька нарядів. На офіційній церемонії вона з'явилася у пишній атласній сукні зі шлейфом.

Пізніше вона красувалася в коротких лаконічних сукнях.

Молодята вражали гостей піснями, танцями та зворушливими промовами. Щасливий Іраклі не стримував емоцій. Коли Ліза Чічуа разом із батьком виходила до гостей та коханого, Іраклі не зміг стримати сліз. Побачивши майбутню дружину, він заплакав і закривав обличчя долонею, тримаючи в руках букет білих троянд для неї.

Відразу після весілля молодята вирушили у медовий місяць.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про весілля відомої дизайнерки Лілії Літковської та колишнього секретаря РНБО Олександра Данилюка.

Під час війни також одружився режисер Олег Сенцов.

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