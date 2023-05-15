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Події

В Італії лікарі 60 днів боролися за життя по-звірячому побитої українки

11:14 15 травня 2023
Поліція

В Італії, де нещодавно вбили українку, місцевий житель побив та зґвалтував 25-річну дівчинку з України. В неї діагностували крововилив у мозок та переломи кісток над очницями, пише Primocanale.

Цей моторошний інцидент стався у місті Генуя. Поліція вже затримала підозрюваного. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець.

Правоохоронці встановили, що чоловік познайомився з українкою 8 березня у нічному клубі та заманив її до себе додому. Потерпіла розповіла, що він приймав наркотики та був надзвичайно агресивний.

Підозрюваний кілька разів вдарив дівчину об стінку і в неї стався стався крововилив у мозок, а також були переламані кістки над очницями. Вона була госпіталізована і протягом 60 днів лікарі боролися за її життя. Зараз дівчина прийшла до тями та дала свідчення правоохоронцям. Італієць постане перед судом.

Як писали «ФАКТИ», минулого року у Франції двох українок побили до струсу мозку за українські пісні, а у США росіянка хотіла вбити українку заради документів.

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