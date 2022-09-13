У Франції двох українок побили до струсу мозку за українські пісні

У невеликому селищі у Франції, на Лазурному березі, невідомий чоловік побив двох українок за те, що вони слухали по телефону пісню українською мовою. Про це на своїй сторінці у facebook розповів віцепрезидент Об'єднання українців Франції Володимир Когутяк. За його словами, у однієї з жінок зламано носа і обидві вони отримали струс мозку.

Інцидент стався 11 вересня, приблизно о пів на одинадцяту вечора в селищі Рокбрюн-Кап-Мартен. Як розповіла журналістам одна з потерпілих, на ім'я Аліна, вони з мамою — біженці з Ізюма, міста на Харківщині, яке нещодавно було звільнено ЗСУ.

«Ми йшли по селищу з мамою, розмовляли та слухали українську пісню, яку нам надіслав знайомий, — згадує Аліна. — Нам назустріч йшли четверо людей: один качок, другий худий і жінка з дитиною. Ми пройшли повз і звернули на бічну вулицю. Я чула, що ці люди розмовляють між собою російською мовою. Один із них крикнув нам навздогін: «Я з Києва». Ми нічого не відповіли і пішли далі. Але качок нас наздогнав.

Після першого удару я лежала на асфальті. Маму вдарив тричі. У неї зламаний ніс. У нас обох струс мозку".

Наступного дня Аліна написала заяву до поліції. В обох жінок зараз задовільний стан. Вони скаржаться на те, що у них постійно болить голова та опухає обличчя.

На те, що сталося, вже відреагувало українське МЗС. Спікер міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив журналістам, що дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями та підтримують зв'язок із потерпілими.

На момент виходу цієї публікації, чоловіка, який побив українських жінок, поки не було встановлено.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що у Польщі серійний убивця вбив заробітчанку з Житомирщини, пояснивши мотив злочину тим, що йому «просто подобається вбивати»

Фото зі сторінки Володимира Когутяка у Facebook

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