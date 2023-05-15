Астрологи, які раніше склали гороскоп на поточний тиждень для всіх знаків зодіаку, розповіли також, як різним знакам зодіаку знайти кохання та досягти сімейного щастя цього тижня.

Овен

Цього тижня Овни виявлять більше зговірливості, менше будуть упереджені і загалом здаватимуться привабливішими. Вони будуть у центрі уваги протилежної статі, хто активно прагнутиме до їхнього суспільства в надії знайти щастя в коханні. Буде багато серйозних розмов, які допоможуть знайти притулок від пристрастей, що бушують, і проблем. Крім того, Овни прагнутимуть більшої пристрасті, що зміцнить вже існуючі відносини, пише slovofraza.com.

Телець

Для жінок-Тельців наполегливо рекомендується не боятися погоджуватися на побачення, а чоловіки цього знаку мають виявляти ініціативу. Астрологічні поради свідчать, що Тельцям не слід ізолюватися від світу, а почати пропускати людей у своє життя. Астрономічні явища допоможуть їм усвідомити головні причини невдач у коханні. Протягом тижня з 15 по 21 число представникам даного знака доведеться пережити динамічний тиждень, наповнений натхненням та пристрастю. Вони зможуть знизити кількість конфліктів у парі та внести важливі зміни до побуту та комунікації.

Близнюки

Якщо Близнюки захочуть змінити звичну обстановку, їх партнери будуть щасливі. Астрологічні поради свідчать, що потрібно дослухатися до свого шостого почуття і до коханої людини — можливо, настав час змін. Необхідно діяти на благо сімейного щастя, а зірки допоможуть Близнюкам позбутися шкідливих звичок, що зробить їх ціннішими в очах близьких та коханих. Тим, хто поки що знаходиться в пошуку, слід проявляти більшу активність і бути більш уважним до оточуючих.

Рак

Раки повинні зберігати енергію та життєлюбність протягом усього тижня та стимулювати оточуючих людей до позитивних настроїв, щоб залучити протилежну стать. Тим, хто відчуває сильну втому, доведеться знайти сили для просування вперед. Період, який настає, надто сприятливий, щоб проживати його в зневірі та самоті. Дуже важливо поповнити свою життєву силу, отримати підтримку Всесвіту та Венери. Цього тижня Раки мають готуватися до сильних емоцій.

Лев

Згідно з гороскопом, Леви почнуть залучати нестандартні речі у коханні. Якщо останнім часом у відносинах були конфлікти та сварки, то вони зможуть їх виправити. Краще відпочити від розпалу пристрастей, тому астрологи радять не виливати негатив на партнера. Загалом роман може перейти на новий рівень, якщо Леви не будуть надто егоїстичними і дратівливими.

Діва

Для Дів важливо стежити не за оточуючими, а за самими собою. Щоб знайти щастя у коханні, їм потрібні правильні слова, які приваблюють благополуччя. Наступний тиждень обіцяє Дівам відчуття радості та щастя. Вони мають значні зміни як усередині, так і зовні. Завдяки Меркурію, вони зможуть виконати цю обіцянку і підвищити свою цінність для партнера і друзів. Важливо приділити більше уваги своєму партнеру та пошуку кохання цього тижня.

Терези

У коханні Терези чекають успіху, однак у спілкуванні з людьми в цілому необхідно бути обережнішими, оскільки разом з добрими людьми стануть активнішими та злішими. Закохані Терези можуть побачити нові якості та риси характеру у своїх партнерів, та відновити старі почуття. Також можливе відновлення контакту з колишніми партнерами для одиноких Терезів.

Скорпіон

Скорпіони будуть пожвавлені Меркурієм, що призведе до потужного імпульсу кохання та позитиву. Цей період виявляється у їхньому бажанні зміцнити відносини та привернути більше уваги від об'єкта симпатії. Навіть знайома людина може раптово перетворитися на невпізнанність. Скорпіонам потрібно боротися зі страхом, тугою та зневірою, щоб привертати більше уваги оточуючих. Цього тижня шанси на знаходження кохання максимально високі, особливо для тих, хто не боїться виявляти ініціативу. Найкраще відвідувати людні місця та бути відкритим для нових знайомств.

Стрілець

Стрільці цього тижня очікують багато нових знайомств, але не всі з них будуть корисними та добрими. Важливо не лякатися і бути пильними щодо поведінки оточуючих людей та їх слів. Якщо у Стрільців вже є партнер, то важливо позбутися будь-яких проявів жадібності та меркантильності, оскільки це може негативно вплинути на стосунки. У коханні важливо пам'ятати, що жадібність і кохання несумісні.

Козеріг

Козероги матимуть змогу знайти нових шанувальників цього тижня. Вони також матимуть змогу відновити стосунки з колишніми партнерами, якщо це необхідно. Астрологи радять Козерогам бути активними та виявляти ініціативу. Вони повинні уникати вияву темних сторін свого характеру. Ті, хто вже перебуває у відносинах, можуть розраховувати на удачу та продовження їхніх стосунків. Вони можуть сміливо будувати плани на майбутнє, включаючи можливість весілля.

Водолій

У період з 15 по 21 травня, Водолії набудуть ще більшої привабливості для протилежної статі, їхня вже яскрава харизма стане сильнішою. Однак важливо навчитися розумітися на людях, щоб відрізняти добрих особистостей від поганих. Всім народженим під цим знаком астрологи рекомендують насолоджуватися оптимізмом, оскільки мають бути великі зміни, навіть у вже існуючих стосунках. Посилений Меркурій допоможе порозумітися і вирішити всі суперечки, що виникли раніше.

Риби

Рибам слід звернути увагу на свій емоційний та фізичний стан. За хорошого самопочуття вони зможуть показати себе в кращому світлі перед оточуючими. Астрологи передбачають, що у цих людей зміцнюватиметься вже наявний зв'язок. Можливо, що Риби почнуть залучати до себе харизматичні, незалежні та дуже привабливі особистості. Важливо уникати нині хворого егоїзму, зневіри та нудьги. Партнер потребує піклування, уваги, ласки і доброти.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, на кого з жінок чекають фінансові надходження до 21 травня, а також склали гороскоп на 15 травня 2023 року.

Фото: pixabay.com

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