Дуже цікавий тиждень: астрологи розповіли, кого з жінок чекають фінансові надходження до 21 травня

Згідно з прогнозом астрологів, деякі зі знаків зодіаку можуть у травні стати багатими. Серед них є такі, які матимуть змогу покращити матеріальну сферу життя вже наступного тижня.

При цьому астрологи рекомендують представникам зодіакальної сім'ї діяти розмірено, спокійно, наголошуючи на завзятій праці без ривків та форсування подій.

Фахівці впевнені, що 15 травня Тригон Марса з Нептуном підвищить не лише творчі можливості та натхнення, а й посилить інтуїцію у сфері бізнесу. Саме у цей день рекомендується призначати зустрічі з метою розуміння своїх майбутніх партнерів чи компаньйонів, вивчати заплановані угоди, занурюватись у написання договорів та контрактів, пише marieclaire.

А 19 травня, коли молодик буде в Тельці, сприятливий час для проведення різних ритуалів для покращення фінансової сфери.

Йдеться про три знаки зодіакальної родини — саме вони зможуть досягти покращення свого фінансового стану.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни проведуть тиждень за раніше наміченим планом, дещо нудно, зате цілком стабільно. У професійній сфері вдасться реалізувати кілька вдалих проєктів, які згодом принесуть добрі дивіденди. Прекрасна фізична форма дозволить Овнам вести активне життя, наповнене спортом, поїздками, зустрічами зі старими друзями. Романтична сфера у представників цього вогняного знака залишиться без змін, а фінансова дозволить зробити давно заплановане велике придбання. Навчання та підвищення кваліфікації у цей період для Овнів будуть особливо сприятливими.

Телець (21 квітня — 20 травня)

Тільці завдання та проблеми третього тижня травня вирішуватимуть у гордій самоті. Розраховувати на підтримку не варто: як у сфері роботи, так і у справах сім'ї та родичів. Зіткнувшись з нерозумінням та ігноруванням своїх потреб, Тельці трохи образяться на своє оточення, але почнуть активно вникати в усе самостійно, одноосібно приймати рішення та без будь-якої допомоги втілювати їх у життя. Сфера фінансів змусить Тельців перейти у режим економії до кінця травня, а здоров'я може нагадати про себе тим Тельцям, хто схильний до алергій або має ендокринні проблеми. Деякі невеликі розбіжності чи конфлікти можливі з сусідами, братами чи сестрами 19 травня.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Близнюкам третій тиждень травня принесе безліч змін, причому серйозного, а не ситуативного рівня. Деякі Близнюки ухвалять важливі рішення про зміну місця проживання або роботи, причому остання змусить Близнюків почати освоювати нові для себе сфери. Здоров'я не завдасть Близнюкам занепокоєнь, а ось ризик травматизму, опіків, аварій залишиться високим протягом усього тижня. Романтична сфера багатьох Близнюків увійде у фазу криз та конфліктів, і найкращим рішенням для деяких представників цього повітряного знака здасться розставання, розрив стосунків чи навіть процес розлучення. Фінансова сфера Близнюків залишиться стабільною, а нові можливості для її покращення з'являться наприкінці тижня.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 14 травня, день Грайливої Мавпи, читайте на сайті «ФАКТІВ».

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram