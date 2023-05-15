Не там посадили чи неправильно підживили: сім поширених помилок при вирощуванні полуниці

Врожайність полуниці залежить від багатьох чинників, зокрема, від того, чи достатньо цій культурі сонця, чи не заважає їй вітер тощо. Втім, йдеться не лише про природні чинники, а й про «людські».

Як пише 24tv.ua, є сім поширених помилок, яких припускаються дачники, які вирощують на своїх ділянках полуницю.

Грунт

Полуниця потребує родючої та дренованої землі. Якщо в грунті багато глини або він занадто кислий, ягоді це не подобається.

Місце посадки

Ягода потребує теплого та сонячного місця, у низині або тіні полуниця замерзне й загине.

Полив

Культурі потрібна достатня кількість вологи, але зайва вода спричиняє гниль та хвороби. Тому важливо зберігати оптимальний полив насадження.

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Догляд

Заростання бур`яном не піде на користь полуниці. Завадити цьому може як прополка, так і мульчування, що, до того ж допоможе зберігати вологу.

Підживлення

Полуницяі необхідно багато поживних речовин для розвитку. Брак добрив спричиняє слабкий ріст ягоди, а зайве підживлення шкодитиме листю.

Шкідники та хвороби

Полуниця може потерпати через мідну та білу гниль та комах. Важливо вчасно виявляти та лікувати захворювання, аби рослини залишалися здоровими.

Підгортання

Через певний час після посадки земля навколо кущика полуниці осідає та її треба розпушити. Можна підгортати тирсою або подрібненою корою.

Також варто пам`ятати про те, що полуниця не радуватиме великим врожаєм, якщо їй не сподобається сусідство інших культур, зокрема, картоплі.

Фото Pixabay

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