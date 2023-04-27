Небезпечне сусідство: що не можна і що треба садити поряд з картоплею, щоб не зіпсувати врожай

Картопля є однією з найголовніших сільськогосподарських культур в Україні, яку саджають усі дачники. Щоб цей овоч дав багатий і здоровий урожай, важливо знати терміни його посадки. А вони залежать від сорту, погодних умов чи місячного календаря.

Так, картоплю можна висаджувати після того, як закінчаться нічні заморозки та погода стане стійкою. Грунт для посадки картоплі повинен прогрітися щонайменше до +7°. Для цього температура вдень повинна становити не менше +10−12°, а вночі +5° і вище. Коли такі умови протримаються мінімум протягом тижня — можна починати садити картоплю.

З точки зору місячного календаря, найврожайнішими днями для посадки картоплі є 27 квітня, а також 3, 5, 6, 12, 19−22, 27, 28 травня. Невдалими днями для посадки картоплі будуть 29 квітня, а також 4, 7, 8, 13, 17, 19, 31 травня.

Ранню картоплю зазвичай можна садити наприкінці квітня або на початку травня. Дозріває вона приблизно до початку чи середини липня. Середньостиглу картоплю можна садити в середині та другій половині травня, а збирати врожай — у серпні.

Зазначимо, що рослини, що належать до сімейства бобові, є найкращими компаньйонами для картоплі. І їх можна висаджувати поряд. Коренева система бобових культур у процесі розвитку збагачує ґрунт азотом, необхідним картоплі для нарощування зеленої маси. Крім того, коріння бобових, а точніше, їхній запах, дуже не подобається шкідникам картоплі, отже, ймовірність отримання якісного врожаю при подібному сусідстві буде вищою, пише ogorodniki.com.

Найкраще в міжряддях картоплі садити кущову квасолю. Горох і стручкову квасолю можна садити лише в тому випадку, якщо кущі картоплі не планується обробляти отрутою від шкідників. А ось боби не дуже бажано вирощувати в міжряддях картоплі, оскільки вони конкуруватимуть за поживні речовини і цілком імовірно, що переможе саме ця культура.

Також картопля досить добре може рости поряд з капустою. Але це працює лише в тому випадку, якщо міжряддя буде широким, щоб капуста отримувала необхідну для повноцінного розвитку кількість світла. Те саме можна сказати і про редьку.

А ось редису широкі міжряддя не будуть потрібні, його зазвичай прибирають до того, як бадилля картоплі стає дуже високим, тому він добре росте в міжряддях картоплі.

Часто в картопляних міжряддях сіють гірчицю і вирощують її як сидерат. Коріння цієї культури виділяє речовини, що сприяють знезараженню ґрунту. Коли гірчиця досягне висоти картоплі, її зрізають у рівень із нею. Таким чином, коріння гірчиці, залишаючись у землі та поступово розкладаючись, є додатковим добривом для картоплі, що сприяє збільшенню врожаю.

Цибуля і часник відмінно зростатимуть у міжряддях картоплі. Ці культури виділяють особливі речовини-фітонциди, запах яких не люблять шкідники. Буряк та картопля можуть нормально рости поруч, не заважаючи один одному. Те саме можна сказати і про моркву, але їй потрібно більше світла, тому міжряддя повинні бути достатньої ширини.

Зелень, така як кріп, шпинат або салат добре підходять для вирощування в міжряддях картоплі. Кукурудзу можна садити в картопляні міжряддя, але тільки за умови, що грядки з посадками розташовуватимуться строго в північно-південному напрямку, щоб картопля отримувала достатню кількість світла. Висаджування кукурудзи також потребує наявності досить широких міжрядь.

Неприпустимо сусідство картоплі з культурами, що також належать до сімейства пасльонових. Це такі рослини, як томати, перці та баклажани. Якщо посадити їх поряд, нічого хорошого з цього не вийде. Справа в тому, що у цих культур загальні захворювання та шкідники. Отже, ймовірність їх виникнення та стрімкого розвитку буде вищою в рази, якщо овочі зростатимуть поряд.

Картопля та гарбузові культури уражаються спільною хворобою, такою як фітофтороз. Особливо часто хворіють огірки. Тому садити поряд ці культури вкрай небажано. Такі культури, як полуниця та картопля, посаджені недалеко одна від одної, не потішать добрим урожаєм.

Селера і петрушка не переносять сусідства з картоплею. Якщо посадити дані культури поруч, вони пригнічуватимуть розвиток один одного і хорошого врожаю не отримають від жодної з них.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що потрібно робити у квітні на дачі та городі, а також про те, коли потрібно висаджувати ту чи іншу розсаду.

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram