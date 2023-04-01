Скільки разів за сезон потрібно підживлювати полуницю на грядці та коли це робити

Полуницю, як і інші фрукти та овочі на дачі, обробляють аспірином, щоб покращити врожажйність за запобігти хворобам. Але цього замало — культуру потрібно підгодовувати шість разів за сезон.

Як стверджують автори ресурсу «Дача. Сад та город», перше підживлення вносять під час активного росту листя полуниці.

Для цього готують розчин: 1 чайна ложку сечовини на 10 л води. Зазвичай відро розчину виливають на квадратний метр грядки.

Друге підживлення вносять перед цвітінням. Рослину обпризкують розчином 2 г біопрепарату імуноцитофіт на 10 л води.

Третє — на початку цвітіння: відро розчину (1 ст. ложка нітрофоски на 10 л води) вносять на квадратний метр грядки.

А вже наступного дня (четверте підживлення) щільно поливають полуницю (і грунт, і листя) розчином 1 щіпки борної кислоти, 1 щіпки мідного купоросу, 30 крапель йоду на 10 л води. Після внесення четвертого підживлення землю присипають попілом.

П`яте підживлення вносять після збирання врожаю. Кущики обприскують розчином з 100 г хлібопекарських дріжджів, розчинених у 10 л води.

Шосте, останнє за сезон, роблять у першій половині серпня. Розчин готують з 2 ст. ложки суперфосфату і 0,5 склянки попілу, які розчиняють у 10 л води і поливають грядки. Норма витрати — відро на квадратний метр.

Матеріал з чільними порадами щодо вирощування полуниці, у тому числій й про те, на місці яких культур її варто висаджувати, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay



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