Нічна атака ворога на Київ: більшість повітряних цілей було знищено
Переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ вночі 16 травня, було знищено.
Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.
В КМВА зазначили, що це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.
«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За попередьною інформацією, переважну більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, повідомив Попко.
Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.
«Найбільші пошкодження в Солом’янському районі — там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві — у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», — сказав він.
Інформації щодо потерпілих наразі немає.
Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. А 14 травня дуже потужну ракетну атаку пережив Тернопіль.
Фото з соцмереж1358
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