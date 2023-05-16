Нічна атака ворога на Київ: більшість повітряних цілей було знищено

Переважну більшість повітряних цілей, якими росіяни атакували Київ вночі 16 травня, було знищено.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

В КМВА зазначили, що це вже восьма російська атака на столицю з початку травня.

«Цього разу ворог здійснив комплексну атаку з різних напрямків одночасно, із застосуванням БпЛА, крилатих ракет та, ймовірно, ракет балістичного типу. Вона була винятковою за своєю щільністю — максимальна кількість атакуючих ракет за найкоротший проміжок часу», — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За попередьною інформацією, переважну більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва було виявлено і знищено. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили, повідомив Попко.

Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському та Дарницькому районах столиці.

Пожежа від влучання уламків

«Найбільші пошкодження в Солом’янському районі — там було загорянння нежитлового приміщення та кілька одиниць автомобільної техніки. Пожежа ліквідована. В решті районів пошкодження не суттєві — у більшості виявлено падіння уламків на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону», — сказав він.

Уламки пошкодили авто

...і розбили двері в сусідньому закладі

Інформації щодо потерпілих наразі немає.

Нагадаємо, що цієї ночі, 16 травня, майже по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. А 14 травня дуже потужну ракетну атаку пережив Тернопіль.

Фото з соцмереж

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