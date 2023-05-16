В Італії трагічно загинула відома дизайнерка та спадкоємиця мільярдів

Відома модельєрка Віргінія фон Фюрстенберг розбилася в Італії, випавши з вікна готелю. Трагедія сталася в місті Мерано. Тіло 48-річної Віргінії знайшли співробітники п'ятизіркового готелю Palace Hotel на терасі. Поліція проводить розслідування. Основна версія — нещасний випадок.

Готель, де сталася трагедія

Віргінія була представницею двох знаменитих і дуже впливових сімей. Її дід Тассіло фон Фюрстенберг свого часу допоміг Діані фон Фюрстенберг заснувати дім моди, який користується великою популярністю в усьому світі. Віргінія також працювала в цьому сімейному бізнесі.

А її бабуся Клара Аньєллі була рідною сестрою Джанні Аньєллі, одного з найбагатших людей в Італії. Сім'я Аньєллі багато років володіла контрольним пакетом акцій компанії Fiat. Крім того, Джанні захоплювався спортом. Він доклав чимало зусиль до розвитку футбольного клубу «Ювентус» і команди Ferrari, яка виступає у «Формулі-1». Після смерті мільярдера один із болідів був названий на його честь.

Західні ЗМІ часто називають Аньєллі «італійськими Кеннеді» у зв'язку з тим впливом, який сім'я впродовж багатьох років чинить на політику та економіку Італії.

Віргінія, як племінниця Джанні Аньєллі, стала однією з його спадкоємиць. Вона тричі була одружена і народила п'ятьох дітей.

У лютому фон Фюрстенберг таємниче зникла. Члени сім'ї заявили в поліцію. Через кілька днів вона повернулася додому. Що сталося тоді з Віргінією, досі ніхто точно сказати не може.

Раніше «ФАКТИ» писали про таємниче зникнення в горах Джуліана Сендза, зірки фільму «Чорнокнижник».

858

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram