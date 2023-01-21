Вже тиждень тривають пошуки зниклого безвісти в горах Джуліана Сендза, зірки фільму «Чорнокнижник»

У Каліфорнії вже тиждень продовжуються пошуки популярного голлівудського актора Джуліана Сендза. У п'ятницю, 13 січня, він вирушив у гори. Незабаром зв'язок із ним зник. Додому Сендз не повернувся.

У пошуках беруть участь поліціянти та добровольці. Шукають Джуліана також його діти — син від першого шлюбу Генрі та дочки від другого шлюбу Імоджен та Наталія.

Сендз сказав дружині, журналістці Євгенії Ситковіц, що має намір піднятися на гору Болді. Її висота складає близько 1300 метрів. Для Джуліана, якому 4 січня виповнилося 65 років, така вершина не становить особливої небезпеки, кажуть його друзі. Актор — досвідчений скелелаз. Він неодноразово бував в Альпах і піднявся поодинці на гору заввишки 4500 метрів.

Проте цього разу щось явно пішло не так. Поліція запросила дані про телефон Сендза в оператора мобільного зв'язку. Останньою датою пеленга смартфона виявилося 15 січня. Джуліан, судячи з координат, ще прямував машиною до гори Болді.

У середу, 18 січня, вдалося знайти автомобіль актора. Жодних слідів боротьби чи чогось подібного в машині не виявлено. Вдень 20 січня пошуки довелося призупинити через погану погоду. У горах лежить сніг, дуже слизько, погана видимість.

Джуліан Сендз народився у Великій Британії. Там розпочав свою акторську кар'єру. Широка популярність прийшла до нього у 1985 році після успіху фільму «Кімната з видом», в якому він виконав головну чоловічу роль. Роком пізніше Сендз зіграв у культовій картині Кена Расселла «Готика».

Після цього він перебрався до Голлівуду і почав зніматися переважно в американських фільмах. Великою популярністю користувалися дилогія «Чорнокнижник», «Привид опери», «Покидаючи Лас-Вегас», «Медальйон». Джуліан також зіграв короля Людовіка XIV у культовому фільмі «Ватель».

Шанувальники серіалів знають Сендза за відомими проєктами «Таємниці Смолвіля», «Касл», «Декстер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час збирання снігу в американському штаті Невада зазнав тяжких травм відомий американський актор Джеремі Реннер.

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