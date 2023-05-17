«Я помилилася»: Репяхова підставила Павліка і спробувала виправдатися (відео)

Дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка нещодавно зізнавалася, що збиралася розлучитися з чоловіком, опинилася у центрі скандалу після публікації відео поїздки через Південний міст у Києві, закритий для більшості автомобілістів. Пересування ним цивільним дозволено лише за спецперепустками.

Катерина виклала у мережу відео, показавши, як вона їде через цей шляхопровід, а її чоловік показує перепустку та каже, що це — «подарунок для дружини». Це викликало бурхливу реакцію у суспільстві, після чого Репяхова закрила свою сторінку в Instagram. Але відео встигли завантажити до того.

Репяхова спробувала виправдатися, заявивши про помилку та недоречний жарт і нарікаючи на те, що коментатори «пишуть гидоту» не тільки про неї, а й про їхню з Віктором дитину.

Вона також написала, що її чоловік не купував перепустку. Про це говорив і сам Віктор Павлік, пояснюючи, що документ йому видали, оскільки він часто пізно повертається після концертів та пересувається містом у комендантську годину. Співак пояснював, що його дружина під «подарунком» мала на увазі не спецперепустку, а вечір із чоловіком — вони разом їхали на концерт.

Нагадаємо, що у Львові усували від виконання службових обов'язків начальника управління Патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка, який подарував своїй дівчині на день народження перепустку для проїзду через пішохідну зону — площу Ринок. Відео з врученням подарунка винуватиця урочистості виклала у мережу.

Фото із соцмереж

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