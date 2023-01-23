Подарунок на день народження коштував посади начальнику патрульної поліції Львівщини (відео)

У Львові спалахнув скандал, який став причиною відсторонення від виконання службових обов'язків начальника управління Патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка.

Як повідомляють в Патрульній поліції України, керівництво відреагувало на відео, що було днями поширено у мережі, за участі посадовця та його дівчини, якій він презентував перепустку на проїзд площею Ринок у місті Львові. Ця зона в місті — пішохідна.

Дівчина стрибала від радощів, що отримала дозвіл на свій «Мерседес». І виклала відео у мережу…

«За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення від виконання службових обов’язків. Призначено службове розслідування», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Вінничині відсторонили від посади та відправили під арешт поліцейського, який у нетверезому стані відкрив стрілянину по людях.

Фото — скріншот

571

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram