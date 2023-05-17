Сережки за 950 євро: повсякденний образ Кейт Міддлтон має свою ціну

Принцеса Уельська відвідала публічний захід, який відбувся в благодійному фонді Dame Kelly Holmes Trust в англійському місті Бат. Вона з'явилася в гарному настрої і розслабленою, показавши себе в стильному образі, пише Daily Mail.

Дружина принца Вільяма поєднала блейзер яскраво-жовтого кольору з білим топом, білими брюками і поясом в тон. Її кросівки, які надали елегантному вбранню спортивного відтінку, також були білого кольору. Вона поєднала їх з непомітними прикрасами і розпустила волосся. Кейт Міддлтон виглядала класично і спокійно, але з притаманним їй почуттям стилю. Але якщо придивитися до окремих елементів одягу, стає зрозуміло, що за свій стильний вигляд їй довелося заплатити чималі гроші.

Блейзер від LK Bennett коштує 413 євро, сорочка з відкритими плечима, як кажуть, була куплена в H&M приблизно за 40 євро. Штани від Alexander McQueen коштують 660 євро. Туфлі Veja можна придбати за 138 євро. Але одна деталь б'є всі інші за ціною: сережки від Emily Mortimer з білого золота і діамантами можна купити за 950 євро. Кейт, втім, відома тим, що не завжди обирає новий одяг для заходів. У цьому вбранні, наприклад, є лише одна річ, яку вона ніколи раніше не носила на публіці: жовтий блейзер. Він з весняної колекції бренду.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кейт Міддлтон підтримала Україну на Євробаченні-2023 та зіграла Stefania.

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