Коронація Чарльза: Кейт Міддлтон своїм вбранням віддала данину пам'яті і Діані, і Єлизаветі II (фото)

У суботу, 6 травня, у Лондоні відбулася коронація Чарльза III та Камілли. Як повідомляли «ФАКТИ», Україну на цій історичній церемонії представляли перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Король і королева вже залишили Вестмінстерське абатство і вирушили у Золотої державної карети до Букінгемського палацу.

Тим часом британські ЗМІ продовжують обговорювати перші деталі коронації. Наприклад, всі звертають увагу на той факт, що принц Гаррі сидів у третьому ряду з далекими родичами. Після завершення церемонії він сів у машину, що чекала на нього, і відправився в аеропорт, щоб полетіти до Каліфорнії якнайшвидше.

Герцог Сассекський хоче встигнути на святкування дня народження сина — Арчі 6 травня виповнилося чотири роки.

У центрі уваги були також діти принца та принцеси Уельських. Старший син принц Джордж виконував важливу роль на церемонії. Він був пажем.

Принцеса Шарлотта та принц Луї були весь час разом з батьками та сиділи у першому ряду у Вестмінстерському абатстві. Шарлотта, якій днями виповнилося вісім років, була дуже уважною до молодшого брата, часто брала Луї за руку і піклувалась про нього.

Але діти залишаються дітьми у будь-яких ситуаціях, навіть під час коронації їхнього дідуся. В абатстві Шарлотта і Луї з цікавістю розглядали стелю і жваво обговорювали те, що відбувається.

Принцеса Уельська обрала для такого важливого дня свою улюблену сукню від Alexander McQueen. Кейт одягала його вперше на своє весілля. Потім з'являлася у цьому вбранні, коли хрестили її дітей.

У день коронації сукня ховалася під довгою накидкою, але ті, хто уважно стежить за вбранням дружини принца Вільяма, відразу впізнали його. Сукня має важливе значення. Малюнок поділа поєднує у собі чотири квітки, кожна з яких є символом однієї з частин Великобританії — англійська троянда, шотландський будяк, валлійський нарцис та ірландський трилисник.

Прикраси, які Кейт обрала для коронації, також мали символічне значення. Сережки з перлами раніше належали принцесі Діані. Вона отримала їх у подарунок 1981 року, ще до того, як вийшла заміж за Чарльза. Діана одягала їх з особливих випадків, наприклад, на бенкет на честь японського імператора Акіхіто в 1990 році.

Не забула Кейт віддати данину пам'яті та Єлизаветі II. Принцеса Уельська одягла діамантове намисто, яке дуже любила покійна королева. Прикраса складається зі 105 прекрасних діамантів.

Голову дружини принца Вільяма прикрашала тіара у вигляді вінця — ще один витвір Олександра Маккуїна.

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