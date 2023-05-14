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Кейт Міддлтон підтримала Україну на «Євробаченні-2023» та зіграла Stefania

17:41 14 травня 2023
Кейт Міддлтон

Фінал 67-го пісенного конкурсу «Євробачення» розпочався яскравим шоу в Ліверпулі (Велика Британія), на початку якого торішній тріумфатор, український гурт Kalush Orchestra, виконав свою переможну пісню «Stefania».

Несподівано в кліпі з'явилася принцеса Уельська. За роялем у вітальні Віндзорського замку вона виконала інструментальну версію пісні. У довгій королівській синій сукні з асиметричними плечима, яку гармонійно доповнювали великі сережки та хвилі волосся, що спадали на плечі, британська принцеса продемонструвала свій музичний талант.

Принцеса Уельська за роялем у вітальні Віндзорського замку заспівала пісню «Stefania»

«Дуже приємно приєднатися для спеціального виконання тогорічної пісні-переможця „Євробачення“», — написала дружина принца Вільяма у відеоролику, яким вона поділилася на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах, де також було показано, як проходили зйомки.

Кліп викликав оплески у близько 6 000 шанувальників музики у залі ліверпульського стадіону M&S Bank Arena. І навіть ті, хто сидів перед екранами телевізорів, не могли повірити в те, що бачили. «Ого, це Кейт?», «Я цього не очікував», «Який вдалий сюрприз», — можна було прочитати у Твіттері. Загалом, принцеса отримала багато похвал за свій виступ.

Відомо, що Кейт Міддлтон з дитинства грає на фортепіано. Однак публічні виступи матері трьох дітей — рідкість. У 2021 році вона вперше поділилася своїм музичним талантом зі світом, коли акомпанувала співакові Тому Вокеру на благодійній королівській різдвяній службі, яку транслювали по телебаченню.

Нагадаємо, на коронації Чарльза ІІІ Кейт Міддлтон вразила своїм вбранням, яким вона віддала данину пам'яті і Діані, і Єлизаветі II.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, які країни на «Євробаченні-2023» поставили найвищі бали Україні, а які проігнорували виступ TVORCHI.

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