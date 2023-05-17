ЗМІ виявили, як люди Дубінського крутять мільйонами на медзакупівлях у Київській області

Колишній депутат від «Слуги народу» Олександр Дубінський, проти якого США застосували санкції, може контролювати багатомільйонні закупівлі для медичних установ Київської області.

Це випливає з розслідування «Наших грошей» про нещодавній тендер на закупівлю для Київського обласного онкологічного диспансеру апарату однофотонної емісійної комп’ютерної томографії AnyScan S.

Переможцем тендеру на постачання цього апарату вартістю 44,53 млн грн, або $ 1,21 млн, стала компанія «УМТ+». Тендер було оголошено комунальним закладом «База спеціального медичного постачання».

У квітні 2021 року, пишуть «Наші гроші», «УМТ+» вже постачала аналогічний апарат для Одеського обласного онкологічного диспансеру. Утім, тоді він коштував значно дешевше — $ 856 тис.

«Держаудитслужба перевіряє тендер на підставі виявлених нею ознак порушення закону», — пише видання про закупівлю для Київського обласного онкодиспансеру.

У цій закупівлі журналісти звернули увагу на комунальну «Базу спеціального медичного постачання», яка є замовником тендеру. «Базу» з другої половини минулого року очолив депутат Київської обласної ради Володимир Тимофійчук і відтоді почалася неабияка активність із закупівель для медичних установ Київщини.

«Від заснування „Прозорро“ у 2016 році до лютого 2022 року вона оголосила закупівель на очікувану суму 4,85 млн грн, а з листопада 2022 року — на 211,72 млн грн», — повідомили подробиці «Наші гроші».

Видання також акцентує увагу на тому, що до обрання депутатом Київоблради Тимофійчук співпрацював з програмою «Дубінізми» Олександра Дубінського на каналі «2+2».

З Дубінським також пов’язана Марія Кисельова, яка була співробітницею департаменту журналістських розслідувань групи «1+1 медіа», де працювала над проєктами «Секретні матеріали» та «Українські сенсації». Наразі вона у Київській обласній раді очолює комісію з питань охорони здоров’я.

Нагадаємо, санкції проти Олександра Дубінського було запроваджено на початку 2021 року. Мінфін США обґрунтував цей крок тим, що Дубінський був причетний до діяльності мережі закордонного впливу, яка розповсюджувала кремлівську пропаганду і просувала облудні або необґрунтовані закиди про кандидата у президенти США.

Фото — Вікіпедія

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