Пенсії за вислугу років: хто з українців зможе отримати понад 20 тисяч грн

В Україні є декілька видів пенсій — за віком, інвалідністю, втратою годувальника, за вислугу років.

Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності.

Про це ТСН розповів голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.



Максимальний розмір пенсії за вислугу років незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. Наразі максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень.

А середня пенсійна виплата в Україні становить сьогодні трохи більш як 5200 гривень.

Призначення та трудовий стаж, який дає право на заслужений відпочинок за вислугою років, безпосередньо залежить від професії та посади.

А от щодо перерахунків пенсій за вислугу років, то вони проводяться й сьогодні за загальновизначеними правилами.

Нагадаємо, люди, які нагороджені бойовими орденами та медалями, в Україні мають право на доплату до пенсії.

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