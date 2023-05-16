Не тільки пенсії: частині українців доплачуватимуть від 400 до 800 грн щомісяця

В Україні пенсіонери разом з пенсією можуть отримувати різні надбавки та доплати.

Зокрема, люди, нагороджені бойовими орденами та медалями, мають право на доплату за особливі заслуги перед Україною.

Згідно з законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», розмір доплат становить від 20 до 40% прожиткового мінімуму (від 418,60 до 837,20 грн.) залежно від виду та кількості нагород.

Це стосується як нагород, здобутих за радянських часів, так і за роки незалежності України, пише «НаПенсії».

Особи, які мають особливі заслуги перед Україною, зокрема, Герої України, яким з 2014 року вручено орден «Золота Зірка», нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, орденом княгині Ольги трьох ступенів раніше мали доплату до пенсії 70% прожиткового.

В окремих випадках розмір доплат міг становити 10 тис. грн.

З 1 січня 2023 року розмір таких доплат збільшився з однієї до трьох мінімальних зарплат (від 6700 до 20 100 грн).

Отримувати їх можуть навіть Герої України, яким пенсія ще не призначена.

Раніше «ФАКТИ» розповіли про нюанси перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, за яких нову зарплату можуть не врахувати.

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