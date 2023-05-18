Після скандалу з перепусткою скасували концерт Віктора Павліка у Німеччині

Скандал зі спеціальною перепусткою, яку Віктор Павлік подарував своїй молодій дружині Катерині, негативно відобразився на репутації артиста. Так, організатори його благодійного концерту в Німеччині 4 червня вирішили відмінити виступ. Про це повідомила організаторка заходу у Берліні Діана Янушкевич.

«У зв'язку з обставинами, які мали місце в житті артиста 16−17 травня, організатори прийняли рішення скасувати концерт Віктора Павліка. Хто буде виступати на благодійному концерті 4.06, ми повідомимо пізніше», — написала Янушкевич у Facebook.

Нагадаємо, скандал розгорівся через те, що Віктор і Катерина їхали перекритим для громадського проїзду Південним мостом у Києві та демонстрували це у соцмережі. При цьому вони хизувалися спеціальною перепусткою, яка дозволяла проїзд у комендантську годину.

Після хвилі хету Катерина Репяхова видалила відео, вибачалася та жалілася на образи і навіть погрози. Поліція оперативно відреагували на зіркову витівку. У Павліка вилучили документ.

Також у скандал потрапили українські блогери, які публікували відео роботи ППО під час ракетної атаки на Київ. Їх викликали на бесіду до СБУ, гореблогерам може загрожувати позбавлення волі на 8 років.

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