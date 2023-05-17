СБУ прийшла за блогерами, які викладали наслідки обстрілу Києва 16 травня (фото, відео)

Під час масованої раектної атаки, коли росія випустила у бік Києва, зокрема, шість ракет «Кинджал», низка інтернет-користувачів виклала у мережу відео з роботою сил ППО.

Служба безпеки України повідомила, що встановила особи шістьох таких мешканців столиці

«Зокрема, фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місцеположення та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео „підхопили“ численні Телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них — інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора», — йдеться у повідомленні.

Також кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. Ці відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола «користувачів», які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб.

Фото СБУ

Під час невідкладних слідчих дій за місцями фактичного проживання фігурантів вилучено мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

Зареєструвано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114−2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисникам загрожує до 8 років ув’язнення.

Фото СБУ

СБУ нагадує, що публікація таких фото- і відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню і є злочином, що карається відповідно до закону.

Нагадаємо, главком Валерій Залужний повідомляв, що ворогом з шести літаків МіГ-31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» — з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування (С-400, «Іскандер-М»).

Фото Pixabay

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