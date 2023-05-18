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Не піде шляхом Чарльза III: стало відомо, як принц Вільям хоче змінити процедуру коронації

17:52 18 травня 2023
Вільям та Кейт

Принц Вільям, який побував на коронації свого батька Чарльза III, вже планує «цілком іншу» церемонію власного обрання на престол.

Про це повідомляє The Sunday Times із посиланням на джерела.

Старший син короля вже обговорив з найближчими радниками батька, що хоче «розвинути» церемонію, зробити її «сучасною» та «актуальною».

Зокрема, принц Вільям має намір відмовитися від традиційної процедури, в рамках якої вітаюча короля публіка має віддати йому шану та обіцяти вірно служити. Після коронації Чарльза ІІІ цю церемонію розкритикували.

«Він нізащо не піде цим шляхом (Чарльза III), оскільки вважає, що коли прийде його час, коронація має бути сучасною, що об'єднує націю та країни Співдружності націй», — заявило джерело видання, близьке до принца Вільяма.

«Але ми сподіваємося, ця подія станеться не так скоро», — додав інсайдер з королівського палацу.

Раніше «ФАКТИ» писали, які статки мають члени королівської сім’ї.

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