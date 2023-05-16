Британська королівська родина дуже багата — у цьому немає жодних сумнівів. І все ж таки не завжди зрозуміло, що з активів належить особисто титулованим особам, а що надається їм на час служіння Короні.

Звичайно, заглядати в чужий гаманець не зовсім правильно, але так як королівська сім'я фінансується з коштів держави, журналісти вирішили провести «всебічний аудит» активів короля та інших членів королівської родини.

1. Король Чарльз III: близько 2,5 мільярдів фунтів

Британському монарху в період його служіння народу та країні надається чимало пільг, які фінансуються здебільшого з бюджетних коштів. Згідно з розслідуванням не вся інформація про них доступна у публічному полі. Але відомо, що більшу частину власного капіталу Чарльза III становить герцогство Ланкастер, вартість якого оцінюється в 820 мільйонів доларів, пише The Guardian.

Король також успадкував від своєї матері шотландський замок Балморал і Сандрінгемський палац вартістю 415 мільйонів доларів, а також коштовності, витвори мистецтва, коней, автомобілі та марки, які внесли до особистої скарбниці монарха ще 860 мільйонів доларів.

Крім того, рахунки британського короля та його найближчих родичів поповнюються за рахунок інвестицій. Так, найцінніший актив Чарльза III — Crown Estate, тобто власність Корони. Це портфель нерухомості, що включає головну торгову вулицю Лондона та іподром Аскот, з чистими активами на 17,5 мільярда доларів. Щоправда, з усього прибутку від них королівська родина отримує лише 25%. Але і це майже космічна сума — за даними Forbes, 2022 року ця чверть доходу становила 99,6 мільйона доларів. Зрозуміло, гроші призначені не лише для особистого користування короля: 10% йде на утримання Букінгемського двору, ще 15% — на фінансування поїздок королівської родини, офіційних заходів та господарювання. Також Чарльзу III належить частина від доходів шотландської філії Crown Estate — йдеться про портфель із чистими активами в 570 мільйонів доларів.

2. Принц Вільям: 1 млрд доларів

Другий у рейтингу — спадкоємець британського престолу принц Вільям, пише Yahoo. Після того, як його батько став королем, статки принца різко зросли завдяки герцогству Корнуолл — портфелю нерухомості вартістю мільярд доларів, який він успадкував від Чарльза III. За даними Celebrity Net Worth, лише цей актив приносить Вільяму особистий дохід у 20−30 мільйонів доларів на рік. Також принц Уельський став спадкоємцем солідної суми грошей після смерті прабаби у 2002 році, хоча точну цифру так і не було названо.

Власний капітал Вільяма також включає виплати зі статків його матері, принцеси Діани, які він отримав, коли йому виповнилося 30 років. Крім того, під час служби пілотом санітарної авіації британський спадкоємець отримував зарплату у розмірі 62 тисячі доларів.

3. Принц Гаррі: 60 мільйонів доларів

Хоча у принца Гаррі кілька джерел доходу, більшу частину його банківського рахунку все ж таки становить спадок. Згідно з даними Investopedia, разом із братом вони розділили близько 7,5 мільйонів доларів, отриманих від прабабусі — ці гроші перейшли їм до рук після досягнення 21 року. Як повідомлялося, Гаррі дісталося більше половини — так він «компенсував те, що не став сувереном».



Крім того, згідно з Forbes, принц Гаррі заробив близько 53 000 доларів під час служби в Королівських ВПС. Після розриву Меган та Гаррі з королівською родиною та їхнього від'їзду з Великобританії у Сассекських з'явилися нові джерела доходу. У 2020 році вони підписали вигідну угоду зі Spotify та Netflix; вартість останньої становила колосальні 100 мільйонів доларів.

4. Меган Маркл: 60 мільйонів доларів

Дружині принца Гаррі дісталося четверте місце у рейтингу. Нагадаємо, Меган працювала і до того, як стала членом королівської родини. Так, лише серіал «Форс-мажори», що виходив на телеканалі USA Network, приносив актрисі по 50 тисяч доларів за епізод. Меган знімалася протягом майже семи сезонів.

До того, як герцогиня Сассекська видалила свої акаунти в соціальних мережах, вона мала джерела доходу на різних платформах у мережі. Так, вона кілька років вела блог про стиль життя під назвою The Tig, який довелося закрити у 2017 році. У тому ж місяці вона припинила співпрацю з канадським рітейлером Reitmans, з яким випустила дві колекції одягу. З моменту влиття в королівську родину необхідність витрачати особисті кошти у Меган більшою мірою відпала, оскільки титул дозволив їй користуватися тими ж фінансовими благами, що й іншій невістці нинішнього короля Кейт Міддлтон.

5. Кейт Міддлтон: 10 мільйонів доларів

Дружина принца Вільяма зараз перебуває лише на п'ятому місці нашого рейтингу. Так, у принцеси Уельської є доступ до королівських фондів чоловіка та тестя, але до сім'ї вона увійшла з досить скромним власним капіталом. Значну його частину склали доходи від бізнесу її батьків, які мають власний бренд товарів для свята — Party Pieces. За даними Time, статки батьків Кейт — Майкла і Керол Міддлтон — становить від 30 до 50 мільйонів доларів. Це про її майбутній спадок. А поки що лише 10 мільйонів доларів — і, до речі, зміна титулу на принцесу Уельську особистий капітал Кейт не збільшила.

Нагадаємо, що саме Кейт Міддлтон підтримала Україну на «Євробаченні-2023» та власноруч зіграла Stefania.

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