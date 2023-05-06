Коронація Чарльза: хто удостоївся честі стояти з королем та королевою на балконі Букінгемського палацу

У суботу, 6 травня, у Лондоні відбулася коронація Чарльза III та Камілли. Король і королева вирушили до Золотої державної карети до Букінгемського палацу. Там у саду на них вже чекали 4 000 військовослужбовців у парадній формі. Вони прокричали триразове «Ура!», коли карета з'явилася у воротах палацу.

Зранку 6 травня у Лондоні йшов дощ. Негода внесла корективи до програми коронаційних заходів. Міністерство оборони Великобританії повідомило близько 14:00, що змушене скоротити кількість літаків, що пролетять над Букінгемським палацом на честь коронації. Брали участь у прольоті лише пілотажна група Королівських ВПС «Червоні стріли» та вертолітна ескадрилья. Сам виступ асів був коротким — дві з половиною хвилини.

А ось підданих дощ не налякав. Натовп біля воріт палацу не став меншим. Люди хотіли побачити Чарльза та Каміллу.

Спостерігали за літаками та вертольотами члени королівської родини. Вони за традицією вийшли на балкон палацу. Цьому виходу надається дуже важливого значення. Нагадаємо, що у червні минулого року під час святкування Платинового ювілею Єлизавети II принц Гаррі та Меган Маркл перебували у Букінгемському палаці, але на балкон їм вийти не дозволили.

Цього разу Гаррі взагалі поїхав до аеропорту відразу після завершення коронації. До палацу він не заїжджав.

На балконі були Чарльз, Камілла, принц Вільям і Кейт з дітьми, принцеса Анна, принц Едвард з сім'єю, а також онуки Камілли.

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