Тільцям — несподівані успіхи, Близнюкам та Козерогам — прибуток, Левам та Водоліям — обережність: гороскоп на 19 травня 2023 року

П`ятницю, 19 травня — день останнього весняного молодика — вважають енергетично слабким. Отже, цей час не підійде для активностей та здійснення важливих кроків. Час краще провести за плануванням. Це стосується усіх сфер життя. Сьогоднішній день — гарний час для мрій та загадування бажань, які мають гарний шанс здійснитися. Втім, зірки рядять бути дуже обережними у думках та вчинках — адже невеликий конфлікт чи сварка може мати серьйозні наслідки.

Овен

Вдалий день. Особливо гарна його перша половина — у цей час вам буде неважко досягти поставлених цілей, досягти успіху в найрізноманітніших справах. Ви чудово впораєтеся з вирішенням організаційних питань, не вдарите в бруд обличчям там, де потрібен творчий підхід. Гостре ділове чуття дасть змогу укласти вигідні угоди, інформує Ukr.Media.

У другій половині дня може зіпсуватися настрій, деякі представники знака до того ж відчують втому. Спокійний відпочинок допоможе відновити сили, а спілкування зі старими друзями налаштує на позитивний лад.

Телець

Дуже сприятливий день із погляду особистих відносин. Він підходить і для того, щоб зав'язати нові знайомства, і для того, щоб провести час із близькими людьми, обговорити з ними якісь важливі питання. Можна зізнаватись у своїх почуттях, говорити про них відкрито.

У роботі можливі несподівані успіхи, ймовірний прогрес у справах, які ви навіть не розраховували довести до кінця. Варто приділити більше уваги своєму зовнішньому вигляду, адже судять про вас саме по ньому. Вдалий день для покупки аксесуарів, прикрас, ошатного одягу.

Близнюки

Дуже плідний день, ви легко справляєтеся з будь-якими справами, навіть найскладнішими. Вдається налагодити стосунки з діловими партнерами, домовитись про взаємовигідну співпрацю. Можна братися за роботу над спільними проектами, корисна участь у професійних конференціях та семінарах.

Можливі грошові надходження. День підходить для вирішення юридичних та майнових питань, врегулювання ділових та особистих конфліктів.

Рак

Усе вийде; просто не поспішайте і дійте так, як підказує інтуїція. Стане в нагоді те, чого ви давно навчилися, можуть виявитися корисними навіть знання, яким ви не надавали значення. Вдалий день для того, щоб подбати про близьких людей, і насамперед — старших родичів, які потребують вашої підтримки.

Багатьом Ракам доведеться взяти на себе відповідальність за розв'язання важливих питань; представників знака це анітрохи не злякає. Імовірні вигідні угоди, можна вкладати гроші в бізнес.

Читайте також: Доб'ються свого: астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, до яких прийде успіх у другій половині травня

Лев

Будьте обережні та уважні у першій половині дня: це відповідальний, але дуже напружений час. Навіть незначні промахи можуть перешкодити досягти поставленої мети, стати причиною невдачі, яка відкине вас далеко назад. Проте вплив несприятливих тенденцій триватиме недовго, незабаром ситуація покращає.

Друга половина дня підходить для роботи, особливо складної та відповідальної. Ви чудово впораєтеся з вирішенням важливих завдань. З близькими вдасться порозумітися, приводів для конфліктів і розбіжностей не виникне.

Діва

Стомлюючий день. Доводиться займатися і професійними, і особистими справами, одночасно намагаючись навести хоч якийсь лад у житті найдорожчих людей. Можливі помилки у розрахунках, невдалі угоди. Деякі Діви будуть змушені мати справу з тими, кого недолюблюють та кому зовсім не довіряють.

Роботи буде більше звичайного, і навряд чи вдасться вирішення хоч якихось завдань доручити комусь іншому. Правильно оцініть свої можливості, подумайте, що можна відкласти. Організованість та дисципліна допоможуть мінімізувати втрати.

Терези

Спокійний день, він вас напевно порадує. Буде можливість зайнятися справами, які дійсно вам цікаві, вирішити питання, які для вас є особливо важливими. Терези допоможуть людям, якими дорожать, зроблять щось дуже корисне для оточуючих.

Вдалими будуть невеликі покупки, можливі вигідні угоди. Перша половина дня підходить для невеликих справ, друга для довгострокового планування, роздумів про майбутнє. Вечір підходить для спілкування з союзниками та однодумцями; не розчарують і романтичні побачення.

Скорпіон

Дуже плідний день, ви зможете досягти того, про що навіть не мріяли. Успіх супроводжує вас у найсміливіших починаннях, з'являється шанс здійснити плани, які ви давно обмірковували разом з друзями.

Це слушний день для того, щоб зібрати навколо себе однодумців, створити команду, здатну впоратися з реалізацією складних та відповідальних проектів. Яскраво проявляються лідерські якості, і це додає вам чарівності. Не виключені несподівані любовні зізнання, можливий початок службового роману.

Стрілець

День складається досить вдало, але важкі і неприємні моменти все ж таки не виключені. Одне можна сказати з упевненістю: ви подолаєте всі перепони і досягнете свого, навіть якщо для цього потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай. Будьте ощадливі, уникайте необдуманих витрат, спонтанних покупок — гроші вимагають дбайливого відношення.

Друга половина дня дасть приємні сюрпризи, особливо раді їм будуть закохані представники знаку. Добре складаються поїздки, зокрема незаплановані. У новій обстановці народжуються чудові ідеї.

Козеріг

Прекрасний день, чудово підходить для того, щоб змінити світ або перевернути гори — якщо, звичайно, в цьому виникне необхідність. Ви сповнені ентузіазму, який передається й оточенню; чим би ви не займалися, поруч негайно з'являються добровільні помічники, спраглі взяти на себе частину ваших турбот.

Сприятливий день із погляду фінансів, можливе отримання значного прибутку. Деякі Козороги укладуть вигідні угоди. Від поїздок, особливо в другій половині дня, краще утриматися: вони, найімовірніше, будуть виснажливими і марними.

Водолій

Складний день, що вимагає обережності в усьому. Висока ймовірність помилок, хибних кроків. До того ж ви ризикуєте потрапити під вплив людини, яка керується тільки власними інтересами, які маскує розмовами про загальне (і в тому числі — ваше) благополуччя.

Перш ніж ухвалити важливе рішення, порадьтеся з близькими людьми: їхні підказки виявляться дуже корисними. У другій половині дня буде важко порозумітися з представниками старшого покоління, можливі суперечки і конфлікти. Від вас будуть потрібні терпіння і доброзичливість.

Риби

Переважає вплив позитивних тенденцій, день складається вдало. Правда, не завжди успіхи даються легко. На щастя, сьогодні Риби готові проявити наполегливість, докласти зусиль, щоб досягти свого. Буде шанс здобути гору над давнім суперником, показати себе з кращого боку, завоювати повагу людини, яка вам небайдужа.

Можливі нові знайомства. Спочатку відносини будуть виключно діловими, а потім можуть набути романтичного характеру, якщо ви цього захочете. Незвичайний збіг обставин може започаткувати серйозні зміни в особистому житті.

Матеріал з порадами астрологів всім знакам зодіаку на поточний тиждень з 15 до 23 травня читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

2176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram