На аукціоні «Сотбіс» за 38 млн доларів продали найстарішу єврейську Біблію

У Нью-Йорку на аукціоні Sotheby's було продано найдавніший екземпляр Танаха. Так історики називають єврейську Біблію. Колишній американський дипломат Альфред Мозес заплатив за рукописну книгу 38,1 мільйона доларів. Він заявив, що передає Танах у дар Музею єврейського народу АНУ в Тель-Авіві.

Цей примірник єврейської Біблії відомий як «Кодекс Сассуна». Він датується IX століттям н.е. і був написаний повністю одним писарем.

Танах спочатку зберігався в синагозі в сирійському місті Маркада. Понад 600 років тому її було зруйновано, а книга зникла. Її вважали навіки загубленою, поки 1929 року її випадково не виявив відомий колекціонер Давид Соломон Сассун. Він купив Біблію за 350 фунтів стерлінгів. Відтоді книгу стали називати «Кодексом Сассуна». Цей екземпляр має величезне історичне значення. У ньому 400 сторінок, на пергамент пішло близько 100 шкур.

Багато істориків вважають, що «Кодекс Сассуна» є першим варіантом Писання як книги, а не зібрання сувоїв.

«Кодекс Сассуна» став однією з найдорожчих пам'яток писемності, коли-небудь проданих з аукціону. Рекорд належить першому виданню Конституції США. Цю книгу 2021 року купив за 43,2 мільйона доларів мільярдер Кен Гріффіт. До цього найдорожчою книгою вважався «Лестерський кодекс». Це зібрання записів Леонардо да Вінчі. Їх 1994 року придбав за 30,8 мільйона доларів Білл Гейтс.

Раніше «ФАКТИ» писали про безпрецедентну знахідку українських вчених: виявлено місце грандіозної битви за участю Богдана Хмельницького.

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram