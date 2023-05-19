У Колумбії четверо дітей провели після авіакатастрофи 16 днів у джунглях
Президент країни Густаво Петро оголосив у своєму Твіттері, що четверо дітей, які зникли безвісти після авіакатастрофи в джунглях, були знайдені живими, пише видання El Tiempo.
Це Леслі Жакобомбер Мукутуй, 13 років; Солейн Жакобомбер Мукутуй, 9 років; Тьєн Норіель Роноке Мукутуй, 4 роки, і Крістін Неріман Раноке Мукутуй, 11 місяців. Вони належать до корінної народності уїтото.
За словами президента Колумбії, діти були знайдені завдяки роботі Збройних сил.
Тим часом виданню EL TIEMPO вдалося зв'язатися з Фатімою, бабусею дітей, яка запевнила, що поки що влада з ними не спілкується. «Ми не дуже добре знаємо, нам сказали, що дітей знайшли фермер і селянин», — сказала вона.
Хоча Фатіма втратила в авіакатастрофі свою доньку Магдалену Мукутуй, вона не втрачає надії, що її онуки повернуться додому. Жінка каже, що поки що інформація про місцезнаходження її онуків надана президентом в Твіттері та ЗМІ: «Я чекаю, коли вони вийдуть на зв'язок», — сказала вона.
Фатіма відіграє важливу роль у пошуках дітей, оскільки її голос лунав в джунглях Амазонки під час рятувальної операції з залученням військово-повітряних сил зі зворушливим зверненням до її чотирьох онуків.
Літак Cessna 206 подав аварійний сигнал 1 травня, лише через 370 годин пошуків було знайдено місце авіакатастрофи. На борту знайшли три тіла — двох пілотів та матері дітей.
Компанія, якій належав літак, Avianline Charters, опублікувала заяву, в якій пояснила, що поява неповнолітніх ще не підтверджена. За їхніми словами, о 15:00 в середу один з пілотів отримав інформацію про те, що діти знайдені і прибудуть о 17:00 в місто Качіпорро, але більше ніякої інформації вони не отримували.
«Є кілька факторів, які можуть затримати прибуття дітей. Зв'язок: через грози в цьому районі засоби зв'язку повинні бути вимкнені на одну годину, поки не пройде шторм. Крім того, річкою не можна плисти під час дощу, оскільки вона дуже мінлива і небезпечна для човна. Ми припускаємо, що вони можуть зупинитися, поки не припиниться дощ», — пояснили в компанії.
Раніше «ФАКТИ» писали, під час авіашоу в Техасі в небі зіткнулися два літаки: загинуло шестеро людей.
На фото в заголовку рятувальник із собакою під час пошуків у джунглях323
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