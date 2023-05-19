У Колумбії четверо дітей провели після авіакатастрофи 16 днів у джунглях

Президент країни Густаво Петро оголосив у своєму Твіттері, що четверо дітей, які зникли безвісти після авіакатастрофи в джунглях, були знайдені живими, пише видання El Tiempo.

Це Леслі Жакобомбер Мукутуй, 13 років; Солейн Жакобомбер Мукутуй, 9 років; Тьєн Норіель Роноке Мукутуй, 4 роки, і Крістін Неріман Раноке Мукутуй, 11 місяців. Вони належать до корінної народності уїтото.

Літак Cessna 206 після падіння

За словами президента Колумбії, діти були знайдені завдяки роботі Збройних сил.

Тим часом виданню EL TIEMPO вдалося зв'язатися з Фатімою, бабусею дітей, яка запевнила, що поки що влада з ними не спілкується. «Ми не дуже добре знаємо, нам сказали, що дітей знайшли фермер і селянин», — сказала вона.

Хоча Фатіма втратила в авіакатастрофі свою доньку Магдалену Мукутуй, вона не втрачає надії, що її онуки повернуться додому. Жінка каже, що поки що інформація про місцезнаходження її онуків надана президентом в Твіттері та ЗМІ: «Я чекаю, коли вони вийдуть на зв'язок», — сказала вона.

Фатіма відіграє важливу роль у пошуках дітей, оскільки її голос лунав в джунглях Амазонки під час рятувальної операції з залученням військово-повітряних сил зі зворушливим зверненням до її чотирьох онуків.

Літак Cessna 206 подав аварійний сигнал 1 травня, лише через 370 годин пошуків було знайдено місце авіакатастрофи. На борту знайшли три тіла — двох пілотів та матері дітей.

Компанія, якій належав літак, Avianline Charters, опублікувала заяву, в якій пояснила, що поява неповнолітніх ще не підтверджена. За їхніми словами, о 15:00 в середу один з пілотів отримав інформацію про те, що діти знайдені і прибудуть о 17:00 в місто Качіпорро, але більше ніякої інформації вони не отримували.

«Є кілька факторів, які можуть затримати прибуття дітей. Зв'язок: через грози в цьому районі засоби зв'язку повинні бути вимкнені на одну годину, поки не пройде шторм. Крім того, річкою не можна плисти під час дощу, оскільки вона дуже мінлива і небезпечна для човна. Ми припускаємо, що вони можуть зупинитися, поки не припиниться дощ», — пояснили в компанії.

Раніше «ФАКТИ» писали, під час авіашоу в Техасі в небі зіткнулися два літаки: загинуло шестеро людей.

На фото в заголовку рятувальник із собакою під час пошуків у джунглях

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