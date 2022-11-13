Під час авіашоу в Техасі в небі зіткнулися два літаки: загинуло шестеро людей

У суботу, 12 листопада, у Далласі, штат Техас, сталася трагедія. Під час популярного авіашоу Wings Over Dallas («Крила над Далласом») у небі зіткнулися два літаки. Це були бойові машини часів Другої світової війни бомбардувальник B-17 та винищувач P-63 Kingcobra.

Внаслідок зіткнення обидва літаки спалахнули й впали на землю. Уламки розлетілися в радіусі десятків метрів. Частина впала на шосе.

На місці катастрофи працювало 40 бригад швидкої допомоги.

Загинули обидва пілоти та члени екіпажу бомбардувальника — всього шестеро людей.

Наразі проводиться розслідування. Американські експерти вважають, що причиною зіткнення літаків є людський чинник. На відео видно, що B-17 наблизився до P-63 під таким кутом, що опинився поза увагою пілота винищувача. В результаті Kingcobra врізався у крило бомбардувальника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про авіакатастрофу, яка сталася в Єйську (росія). Там винищувач Су-34 врізався у житловий будинок. Загинули 13 людей.

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