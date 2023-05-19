«Перемога в кожній клітині»: пройшла акція до Дня пам’яті людей, які померли від СНІДу

Після початку повномасштабної війни росії проти України виник ризик катастрофічного дефіциту ліків для пацієнтів із ВІЛ. На запит Центру громадського здоров'я та найбільшої пацієнтської організації БО «100% Життя», програма PEPFAR інвестувала 13 мільйонів доларів на екстрену закупівлю ліків для всіх ВІЛ-позитивних пацієнтів в Україні. 19 квітня відбувся захід «Перемога в кожній клітині», присвячений Всесвітньому дню пам’яті людей, які померли від СНІДу.

«Коли ворог хоче знищити нас, ми маємо робити все можливе, аби захистити власні життя та життя близьких людей. Ми б’ємося на двох фронтах — із зовнішнім ворогом та з епідемією. Як перемагати ВІЛ ми знаємо — треба знати свій ВІЛ-статус і отримувати лікування. Але ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну, кількість пацієнтів, які отримують АРВ-терапію в Україні, майже на 9 тисяч осіб менша, ніж рік тому. Сьогодні маємо обмежені можливості з’ясувати, де саме ці люди і що з ними трапилось. Але ми точно повинні робити все, аби ті, хто зіткнувся із перериванням лікування, отримав можливість його відновити. Ми маємо контролювати стан свого здоров’я, аби перемогти ворога», — каже голова БО «100% Життя» Дмитро Шерембей.

Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. За оціночними даними, на початок 2022 року в Україні проживало 244 877 людей в ВІЛ (понад 40 тисяч з них — на непідконтрольних Україні територіях).

Експерти у сфері громадського здоров’я наголошують, що ризик інфікуватися ВІЛ у часи повномасштабної війни зростає в рази. Це стосується не лише військових, які постійно контактують із кров’ю, але й цивільних. Насильство, зґвалтування, зміна місця проживання, відсутність доступу до лікування на окупованих територіях — все це страшна реальність для багатьох українців та українок. Тому найперше, про що ми всі маємо пам’ятати, — це турбота про власне здоров’я, зокрема й регулярне тестування на ВІЛ, а для ВІЛ-позитивних — регулярний прийом ліків, що в жодному разі не можна переривати.

Сьогодні Україна має достатньо лікування для пацієнтів із ВІЛ. Програми профілактики і підтримки працюють, а показники щодо смертності через СНІД не погіршилися, незважаючи на війну.

«Це велике досягнення. Ми витримали цей фронт. Сподіваюся, в наступні роки показники смертності зійдуть на нуль, адже ВІЛ — це хронічне захворювання, яке піддається контролю про прийомі АРВ-терапії», — говорить Ольга Гвоздецька, заступниця генерального директора ЦГЗ.

Попри повномасштабну війну, тестування на ВІЛ для населення є доступним і безоплатним. Тест можна зробити у свого сімейного лікаря, у кабінетах «Довіри», кабінетах інфекційних захворювань поліклініки або консультаційно-діагностичного центру, Центрах профілактики та боротьби зі СНІДом, представництвах профільних громадських організацій. Найближчий пункт тестування можна знайти на карті https://prozdorovia.in.ua/de-projty-test/

Учасники заходу «Перемога в кожній клітині» також представили унікальний портрет борця з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Особливість цього портрета в тому, що його створив штучний інтелект, розмістивши на свій високотехнологічний смак у кожній клітинці фото людей, які щодня борються і перемагають страшну хворобу. Абсолютно різні українці: пацієнти, активісти, донори, представники державного сектора утворюють єдиний організм. Цей символічний портрет підкреслює силу солідарності в боротьбі з епідемією. Це і є справжня «Перемога в кожній клітині».

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram